CEO do Santos abre o jogo sobre permanência de Neymar

O Santos sonhava em contratar o atacante Neymar. Agora que conta com o jogador, o objetivo é outro: mantê-lo. Esse é o discurso de Pedro Martins, CEO do clube.

Em entrevista recente ao "GE", Pedro classificou a negociação para trazer Neymar de volta como a mais complexa de sua carreira. Segundo ele, o principal desafio não foi financeiro, mas convencer o jogador a retornar ao Brasil em um momento delicado para o Santos.

— Eu tenho falado que a parte mais difícil foi fazer o Neymar voltar para o Brasil e o Santos. Foi a negociação mais complexa. A partir do momento que já está aqui dentro, a gente sabe que o objetivo do Neymar, neste retorno ao Santos, não foi financeiro. Foi desportivo, foi voltar a ser feliz, foi voltar a estar em casa para poder não só contribuir com este momento de reconstrução do Santos, mas também estar bem para a Copa do Mundo. É isso que todos nós queremos — explica o CEO.

Martins também destacou que esta primeira etapa do retorno de Neymar está sendo bem-sucedida, especialmente no aspecto emocional e de performance dentro e fora de campo. Com base nisso, o clube agora inicia uma nova rodada de conversas com o jogador e seu estafe para discutir a possibilidade de uma permanência mais longa.

— Eu acredito que esta primeira etapa está sendo bem executada e, a partir de agora, a gente inicia uma nova conversa com o Neymar e o todo seu estafe, para começar essa argumentação para que ele fique. Eu estou otimista. Se o critério é felicidade, estar bem de novo com o futebol, a gente está conseguindo cumprir bem essa primeira etapa - conclui.

CEO do Santos, Pedro Martins, ao lado do presidente Marcelo Teixeira. (Foto: Leandro Reis/Santos FC)

Retorno de Neymar aos jogos do Santos

O Santos deve contar com o retorno do atacante Neymar, recuperado de um edema na coxa esquerda, no confronto contra o Fluminense neste domingo (13). O camisa 10 não entra em campo desde o dia 2 de março, quando se lesionou na partida contra o Red Bull Bragantino, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Neymar retomou os treinos com o elenco na última terça-feira (8), após 33 dias em processo de recuperação. A lesão o tirou da semifinal do Paulistão, de um amistoso contra o Coritiba, de dois compromissos com a Seleção Brasileira e das duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Com contrato válido até 30 de junho, o capitão santista realizou trabalhos físicos no CT Rei Pelé durante o período afastado, treinando separado do grupo, na academia. Nesse intervalo, também participou de compromissos com patrocinadores e com a Fúria, equipe de futebol 7 da qual é presidente.