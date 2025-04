Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo SAN RBB 6ª rodada Campeonato Brasileiro Série A Data e Hora domingo, 27 de abril, às 20h30 Local Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Pelo encerramento da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, às 20h30. O Peixe busca a segunda vitória da competição e mais uma vez não poderá contrar com seu principal jogador do elenco, o atacante Neymar.

O Massa Bruta conquistou três vitórias em cinco jogos na competição e já figura na parte de cima da tabela.

A equipe do técnico Fernando Seabra se despediu do Estádio Nabi Abi Chedid na última rodada com uma vitória sobre o Cruzeiro.

O local será repaginado para a contrstução de uma nova arena com capacidade para 20 mil pessoas. A nova casa da equipe do interior de São Paulo será o Estádio Cícero de Souza Marques pelos próximos três anos e meio.

➡️ Red Bull Bragantino apresenta ‘novo estádio’ em parceria com a prefeitura da cidade

Como chegam os dois times?

O Santos ainda não tem a definição de quem será o novo técnico da equipe após a demissão de Pedro Caixinha. O interino César Sampaio será mais uma vez avaliado. No comando do Alvinegro, venceu o Atlético-MG por 2 a 0, em casa, e perdeu do São Paulo por 2 a 1, no Morumbi.

O Santos não poderá contar com Neymar, Soteldo e Barreal, todos lesionados na coxa esquerda. Gabriel Bontempo sentiu dores do adutor da coxa direita e será substituído por Gabriel Veron.

O Red Bull Bragantino está no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe trouxe oito reforços para esta temporada. O Massa Bruta foi eliminado pelo Peixe nas quartas de final do estadual e ainda tem pela frente a Copa do Brasil e o Brasileirão neste ano.

O goleiro Lucão será desfalque no jogo deste domingo. Ele torceu o tornozelo esquerdo no último jogo e está no Departamento Médico. Cleiton, que estava com um problema viral no último jogo, será o titular. Henry Mosquera é dúvida depois de ter sentido um desconforto muscular na perna direita.

Confira as informações do jogo entre Santos x RB Bragantino:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO

6ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico interino: César Sampaio)

Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares.

ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique e Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon, Lucas Barbosa, Mosquera e Sasha.