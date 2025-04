Santos não vence o Fluminense fora de casa há seis anos

O Santos enfrenta o Fluminense neste domingo (13), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O confronto marca o reencontro do Peixe com a equipe carioca após o retorno à elite do futebol nacional. Para sair com a vitória, no entanto, o time santista precisará quebrar um longo tabu.

A última vitória do Santos sobre o Fluminense no Rio de Janeiro ocorreu em 13 de junho de 2018. Na ocasião, o gol da vitória foi marcado aos 40 minutos do segundo tempo por Bruno Henrique — hoje no Flamengo.

A jogada teve início com Diego Pituca, atualmente no elenco santista, que dominou pela direita e cruzou com precisão para o camisa 11 balançar as redes. O resultado aliviou a pressão sobre o técnico Jair Ventura, então no comando do Santos

Escalação do Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô; Alison (Copete), Diego Pituca, Léo Cittadini e Jean Mota (Renato); Bruno Henrique e Gabriel (Vitor Bueno).

Veja os números do Santos fora de casa contra o Fluminense desde 2018:

Fluminense 0x1 Santos - 2018 - Brasileirão

Fluminense 1x1 Santos - 2019 - Brasileirão

Fluminense 3x1 Santos - 2020 - Brasileirão

Fluminense 1x0 Santos - 2021 - Brasileirão

Fluminense 0x0 Santos - 2022 - Brasileirão

Fluminense 1x0 Santos - 2023 - Brasileirão

Vitória do Santos também pode aliviar pressão em Caixinha

Se, em 2018, a vitória foi crucial para aliviar a pressão sobre o técnico Jair Ventura, o cenário atual é semelhante. Em 2025, o treinador Pedro Caixinha também vive um momento de instabilidade no comando do Santos e vê sua permanência questionada após os últimos resultados. A confiança da torcida em seu trabalho diminuiu consideravelmente.

O time da Vila Belmiro não vence há três partidas oficiais. Foi derrotado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, sendo eliminado da competição. Na sequência, estreou no Campeonato Brasileiro com derrota para o Vasco e empatou com o Bahia em casa, na segunda rodada. Nesse intervalo, venceu o Coritiba em um amistoso disputado no Paraná.

Sob o comando de Caixinha, o Santos disputou 15 partidas, com seis vitórias, três empates e seis derrotas. A equipe marcou 25 gols e sofreu 19.