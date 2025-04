Com ‘time de Neymar’, Santos segue a preparação para duelo contra o Bragantino

O Santos ainda tem mais um treino antes de finalizar a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino. A partida é uma reedição das quartas de final do Campeonato Paulista deste ano. Na ocasião, o Peixe ganhou por 2 a 0.

continua após a publicidade

Na manhã desta sexta-feira (25), o elenco treinou no CT Rei Pelé com uma escalação parecida com 'o time ideal' publicado nesta semana pelo atacante Neymar.



➡️ Quem é o lateral ‘escalado’ por Neymar entre os titulares do Santos?

O técnico interino César Sampaio deve escalar o Santos com: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares.

continua após a publicidade

O time finaliza a preparação no próximo sábado (26), às 17h, no CT Rei Pelé, e concentra na sequência para o duelo diante do Massa Bruta.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Tiquinho Soares deve figurar entre os titulares do Santos no duelo contra o Red Bull Bragantino deste domingo (27). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Santos x Red Bull Bragantino:

As duas equipes se enfrentam em uma reedição das quartas de final do Campeonato Paulista neste domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe e o Massa Bruta tiveram a semana livre para treinos já que não disputam as competições da CONMEBOL.

Os dois times se encontraram pela última vez no dia 2 de março, na partida que ficou marcada pela primeira lesão na coxa esquerda do atacante Neymar. O camisa 10 fez um dos gols da vitória santista. O outro gol foi marcado por João Schmidt.

continua após a publicidade

Naquela época, o Santos ainda era comandado pelo técnico Pedro Caixinha, que também acumula uma passagem pelo time de Bragança Paulista.

Desde então, o Peixe perdeu a semifinal para o Corinthians e conquistou apenas uma vitória em cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro.