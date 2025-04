Foi realizada na noite desta sexta-feira (11), a cerimônia de abertura da exposição 'Pepe – Futebol, Vida e Glória', no Museu Pelé, em Santos. A mostra celebra os 90 anos de José Macia, o Pepe, maior vencedor do Campeonato Paulista e Brasileiro pelo Peixe.

Idealizada pela Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Setur), com colaboração de Gisa Macia, filha do homenageado, a exposição tem projeto assinado pelo arquiteto Ney Caldatto. A mostra retrata a trajetória vitoriosa do ex-jogador e treinador por meio de um rico acervo particular, com objetos cedidos por Pepe e colaboradores, além de memórias afetivas e depoimentos emocionantes.

Entre os homenageadores, destaque para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que enviou um vídeo especial exaltando a carreira de Pepe e sua importância para o futebol mundial.

— Estou felicíssimo em participar das comemorações dos 90 anos do incrível José Macia, carinhosamente conhecido como Pepe. É mais do que justo que ele esteja sendo homenageado no Museu Pelé. Pepe disse uma vez que Pelé “veio de Saturno”, mas seus próprios feitos também pareciam de outro planeta. Tendo desempenhado um papel decisivo nos triunfos consecutivos do Brasil nas Copas do Mundo da FIFA de 1958 e 1962, Pepe foi também dez vezes campeão paulista pelo Santos FC. Seu legado se estende por gerações e continua a tocar os corações dos amantes do futebol em todo o mundo — disse Gianni Infantino.

A cerimônia também contou com a presença de Edinho, filho de Pelé, além dos ex-jogadores Edu, Manoel Maria, Lalá e Negreiros. O Alvinegro Praiano foi representado pelo presidente Fernando Bonavides. O prefeito de Santos, Rogério Santos, também esteve presente no evento.

A exposição "Pepe – Futebol, Vida e Glória" estará aberta ao público a partir deste sábado (12) e permanecerá em cartaz até abril de 2026. O Museu Pelé, localizado no Largo Marquês de Monte Alegre, nº 1, no bairro do Valongo, funciona de terça a domingo, das 10h às 17h30, com entrada gratuita.

Pepe foi presentado com um quadro de uma foto ao lado do Rei Pelé (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Carreira de Pepe

Nascido em 25 de fevereiro de 1935, em Santos, José Macia, o eterno Pepe, é um dos maiores ídolos da história do Santos Futebol Clube. Atuou no clube entre 1954 e 1969, período em que se consagrou como o segundo maior artilheiro da equipe, com 403 gols marcados — ficando atrás apenas de Pelé, autor de 1.091 gols com a camisa alvinegra. Sempre bem-humorado, Pepe costuma brincar dizendo ser o verdadeiro artilheiro do clube, já que "Pelé não nasceu neste planeta".

Apelidado de Canhão da Vila por conta do seu chute potente com a perna esquerda, que chegava a atingir 100 km/h, o ex-atacante coleciona conquistas. Pelo Santos, levantou seis títulos do Campeonato Brasileiro, duas Copas Libertadores e dois Mundiais Interclubes. Defendendo a Seleção Brasileira, foi bicampeão mundial nas Copas de 1958 e 1962, somando 40 partidas e 27 gols com a camisa canarinho.

Encerrada a carreira como jogador, Pepe também brilhou como treinador. Comandou grandes clubes do futebol brasileiro, como Santos, São Paulo, Atlético Mineiro e Portuguesa. Foi campeão brasileiro com o São Paulo, em 1986, e conquistou o título paulista de 1973 pelo Santos. Teve ainda passagens internacionais, com trabalhos no Catar e no Japão, onde se sagrou campeão nacional dirigindo o Verdy Kawasaki.