Em momentos opostos, Santos e Bragantino se encontram após quartas do Paulistão

O Santos encara o Red Bull Bragantino neste domingo (27), às 20h30, na Vilva Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe finaliza neste sábado (26) a preparação para o duelo no CT Rei Pelé e logo depois da atividade o elenco vai se concentrar.

O jogo é uma reedição das quartas de final do Campeonato Paulista. O Alvinegro levou a melhor e venceu por 2 a 0. No entanto, muita coisa mudou depois do duelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Guilherme durante treinamento no CT Rei Pelé visando o duelo do Santos contra o Red Bull Bragantino. (Foto: Raul Baretta)

➡️ Santos anuncia renovação de dois atletas do elenco profissional

Momentos opostos:

O Peixe não contou com o seu principal jogador e ídolo Neymar em praticamente todos os jogos. Foi neste encontro entre os dois times que ele lesionou a coxa esquerda e ficou de fora por mais de um mês dos gramados.

Entrou em campo apenas no Brasileirão diante do Fluminense e do Atlético-MG. No jogo contra o Galo, sofreu uma nova lesão e agora não tem prazo para retornar. O contrato do camisa 10 é válido até o dia 30 de junho.

continua após a publicidade

Neymar perdeu a semifinal contra o Corinthians, um amistoso contra o Coritiba, além de três partidas do Brasileirão e duas pela Seleção Brasileira.

Guilherme, o artilheiro do time no Paulistão com 10 gols, caiu de rendimento e não balança as redes há 67 dias.

O clube demitiu o técnico Pedro Caixinha no dia 14 de abril, data do aniversário do Santos, e ainda não tem um substituto definido. César Sampaio, da comissão fixa, está como técnico interino.

continua após a publicidade

O time de Bragança Paulista aproveitou o período pós-estadual para reajustar a equipe do técnico Fernando Seabra, que se reforçou com oito jogadores nesta temporada.

O elenco ocupa a quarta posição na tabela e embalou uma série de três vitórias seguidas. Neste período não sofreu gols. Além disso, se despediu do Nabizão, que vai se transformar em uma nova arena com 20 mil lugares, e vai jogar a partir da próxima rodada como mandante em uma nova casa por pelo menos três anos e meio.

➡️Red Bull Bragantino apresenta ‘novo estádio’ em parceria com a prefeitura da cidade