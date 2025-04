Lei do ex? Lucas Barbosa, do Red Bull Bragantino, projeta reencontro com o Santos

O Santos e o Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante do Massa Bruta Lucas Barbosa falou em exclusividade ao Lance! sobre a expectativa do confronto. Ele foi um dos oito reforços contratados para esta temporada pelo time do interior de São Paulo.

Lucas Barbosa iniciou a carreira no time da cidade em que nasceu, o Inter de Bebedouro (SP). Depois, se transferiu para o Novorizontino. Também acumulou passagens pelo Santos, Coritiba e Juventude.

Na equipe de Caxias do Sul, foi o maior artilheiro do time nos últimos 15 anos. Marcou 14 gols em 56 partidas, além de 5 assistências. Ele ajudou a equipe na permanência da Série A no ano passado.

-Eu estava tendo uma sequência boa no Santos com o Odair Hellmann. Mas, com um novo treinador (Paulo Turra), eu fui liberado para procurar outro clube, já que não tinha as características que ele gostava. São coisas normais no futebol. Eu cheguei no Coritiba e a equipe tinha poucos pontos no campeonato. O clima estava um pouco hostil pela situação na tabela e eu não tive muitas oportunidades. Voltei para o Santos e o treinador era o mesmo no início de 2024. Isso me incomodava, e eu recebi o convite de um diretor do Juventude, time que era comandado na época pelo Thiago Carpini. Chegando lá, me surpreendi com um grupo sensacional. Permanecemos na primeira divisão por causa dos bons profissionais. Fui muito feliz nos 56 jogos. Espero repetir isso no Red Bull. Cheguei aqui, me machuquei, mas agora estou com muita vontade de ajudar o time. Perdi o Campeonato Paulista - explicou.

Em entrevista exclusiva, Lucas Barbosa confessou que esteve perto de assinar com o Vasco nesta temporada. Mas, o projeto do Red Bull chamou a atenção especialmente pela infraestrutura.

-Eu recebi muitas sondagens no fim da temporada de 2024, inclusive do Vasco. Faltavam apenas duas semanas para começar a temporada deste ano e o Diego Cerri (Diretor Executivo) me ligou perguntando se eu queria ser jogador do clube. Eu falei que só faltava organizar as coisas para assinar. Eu sempre quis estar aqui por ser um time mais jovem e que realmente desenvolve o auge do jogador. Muitos saíram daqui na minha posição, como Claudinho, Artur e Helinho. Eu brinco que só não atinge o auge aqui se você não quer, pela estrutura e profissionais. É muito acima de onde já passei. Estou feliz e entusiasmado.

Lucas Evangelista tem contrato com o Red Bull Bragantino até o fim de 2029. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.)

Confira a entrevista na íntegra:

ADAPTAÇÃO

-Eu já tinha jogado contra alguns atletas do Red Bull como o John John e o Lucas Evangelista. Eu moro em Bragança Paulista e costumo ficar mais em casa com a minha família. Tenho uma filha pequena e isso demanda muito. Mas, quero conhecer a cidade melhor.

EXPECTATIVA PARA A INAUGURAÇÃO DO NOVO ESTÁDIO

-Ainda não fomos conhecer. No próximo sábado nós vamos treinar lá. O Nabizão nos acolheu muito bem e, quando eu era rival, sempre era difícil jogar aqui pela áurea. Creio que o novo estádio terá a mesma atmosfera, com a torcida comparecendo. Estou ansioso para ver a nova estrutura, mas se tratando de Red Bull Bragantino, não espero nada que não seja perfeito.

O TÉCNICO FERNANDO SEABRA

-Eu acho que todo trabalho demanda tempo. O Fernando chegou no fim do ano passado e livrou o time do rebaixamento. Neste ano, não começamos bem, mas acreditamos no trabalho e estamos colhendo os frutos no Brasileirão. Somos trabalhadores, com jogadores mais experientes como Gabriel, Sasha, Juninho e Pedro Henrique. Tem sido 'um casamento' perfeito. Vamos continuar trabalhando, e eu gosto muito do estilo de trabalho dele. Ele não tem uma estratégia definida para todos os jogos; ele vai mudando conforme o adversário, e por isso cada semana é uma novidade, com novos aprendizados. Todo mundo abre mão do ego para beneficiar a equipe -afirmou Barbosa.

JOGAR NA VILA BELMIRO

-Jogar na Vila é muito difícil. É um estádio bem difícil de se jogar contra. Os 15 primeiros minutos é muita pressão. Passei isso para o pessoal de conseguir segurar a pressão inicial. São muito intensos e a torcida empurra. O que se fala muito aqui é a Leo do EX. Tem eu e o Sasha. Estamos focados em fazer um grande resultado.