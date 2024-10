Ingressos do Santos: onde comprar?

Saiba como conseguir os ingressos do Santos com segurança e pelos canais oficiais. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 12:44 • São Paulo

Caso você seja torcedor do Santos e quer garantir sua presença nos jogos do Peixe, o clube oferece diversas formas de adquirir seus ingressos. Seja comprando de forma online ou em pontos de venda presenciais, é possível garantir um lugar na Vila Belmiro para acompanhar de perto o seu time do coração.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Onde comprar ingressos do Santos

Os ingressos do Santos podem ser adquiridos online por meio do site oficial do clube, no portal Sócio Rei, ou através do site de vendas Santos FC Tickets. O processo é rápido e seguro, e você pode escolher o setor desejado, inserir os dados necessários e concluir o pagamento via cartão de crédito, débito ou PIX.

Os ingressos são liberados em fases, com prioridade para sócios do clube. A sequência de liberação segue a ordem de categorias de sócios, garantindo vantagens para os associados:

Prioridade 1 : Sócios com cinco estrelas de presença nos jogos

: Sócios com cinco estrelas de presença nos jogos Prioridade 2 : Sócios com quatro estrelas

: Sócios com quatro estrelas Prioridade 3 : Sócios com três estrelas

: Sócios com três estrelas Prioridade 4 : Sócios com duas estrelas

: Sócios com duas estrelas Prioridade 5 : Sócios com uma estrela

: Sócios com uma estrela Prioridade 6: Público geral

Os torcedores que têm prioridade na compra de ingressos podem conseguir descontos consideráveis, que chegam a até 75% sobre o valor da entrada inteira, dependendo do plano de sócio e da categoria de assento escolhida.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Santos

Para quem prefere adquirir os ingressos presencialmente, existem alguns pontos de venda autorizados:

Vila Belmiro (Rua Princesa Isabel, s/n) - Os ingressos estão disponíveis nos guichês principais da bilheteria, próximo à Portaria 6 e aos Portões 7 e 8. O horário de atendimento vai de quinta a sábado, das 10h às 18h, e no dia do jogo, até o término do primeiro tempo.

(Rua Princesa Isabel, s/n) - Os ingressos estão disponíveis nos guichês principais da bilheteria, próximo à Portaria 6 e aos Portões 7 e 8. O horário de atendimento vai de quinta a sábado, das 10h às 18h, e no dia do jogo, até o término do primeiro tempo. Pacaembu (Praça Charles Miller, São Paulo) - Aberto de quinta a domingo, das 11h às 17h, quando houver jogos do Santos em São Paulo.

(Praça Charles Miller, São Paulo) - Aberto de quinta a domingo, das 11h às 17h, quando houver jogos do Santos em São Paulo. Quiosque Compre Ingressos - Shopping Miramar (Rua Euclides da Cunha, 21, Gonzaga, Santos) - Atendimento de quinta a domingo, em horários variados.

(Rua Euclides da Cunha, 21, Gonzaga, Santos) - Atendimento de quinta a domingo, em horários variados. Loja Alexi Calçados - Shopping Parque Balneário (Avenida Ana Costa, 549, Santos) - Também realiza vendas de ingressos, com atendimento de quinta a domingo.

Esses pontos de venda são uma alternativa para quem não tem acesso ao meio digital ou prefere garantir seus ingressos fisicamente. As vendas presenciais são realizadas em dinheiro, cartão de crédito ou débito.

Valores e setores dos ingressos

Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor escolhido na Vila Belmiro e as vantagens para sócios. Abaixo estão os principais setores e seus valores (média de 2024):

Arquibancada Superior : R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada), e R$ 10,00 para sócios da categoria Black/Gold/Silver.

: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada), e R$ 10,00 para sócios da categoria Black/Gold/Silver. Cadeira Térrea : R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada), e R$ 15,00 para sócios Black/Gold/Silver.

: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada), e R$ 15,00 para sócios Black/Gold/Silver. Cadeira Fundo : R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia-entrada), e R$ 20,00 para sócios.

: R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia-entrada), e R$ 20,00 para sócios. Cadeira Lateral: R$ 100,00 (inteira), R$ 50,00 (meia-entrada).

Os sócios da categoria Black têm acesso gratuito, mediante reserva antecipada dos ingressos. Além disso, todos os ingressos são sujeitos às políticas de meia-entrada, sendo necessária a apresentação de documentação comprobatória tanto na compra quanto no acesso ao estádio.

Dicas para comprar ingressos dos Santos

A compra de ingressos deve sempre ser feita por meio dos canais oficiais do Santos FC, como o Sócio Rei e os pontos de venda presenciais autorizados. Comprar ingressos por outros meios, como cambistas, pode resultar em fraudes, como ingressos duplicados ou falsificados, além de ser uma prática ilegal. Garanta sempre que você está adquirindo seus ingressos de forma segura e oficial.

Para garantir o seu lugar no estádio, é recomendável comprar os ingressos com antecedência, especialmente em jogos de grande procura, como clássicos regionais e partidas decisivas. Além disso, é importante manter-se informado sobre as datas de abertura de vendas, principalmente para os sócios que têm prioridade no processo.

Compre seus ingressos e vibre com o Santos em seus próximos desafios! Para mais informações sobre a compra de ingressos, acesse o site oficial do clube em Santos FC Tickets.