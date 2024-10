CT do Santos: onde o Peixão treina em Santos?

CT do Santos tem recebido investimentos do clube, apesar do momento do clube. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 11:00 • São Paulo

O Centro de Treinamento Rei Pelé, conhecido como CT do Santos, é o local onde o Peixão se prepara para suas competições. Localizado na cidade de Santos, o CT está estrategicamente próximo ao Estádio da Vila Belmiro, permitindo uma logística facilitada entre os locais. Este centro de treinamento é um dos mais modernos e bem equipados do Brasil, sendo utilizado tanto pela equipe principal quanto pelas categorias de base do clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estrutura do Santos

O CT do Santos ocupa uma área de cerca de 40 mil metros quadrados e oferece três campos de treinamento com gramado de alta qualidade, todos com sistema de drenagem e irrigação para garantir condições ideais para os treinos. Os campos foram construídos para permitir uma preparação completa, com dimensões oficiais que possibilitam simular o ambiente de jogo. O complexo inclui o CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol), onde são realizados trabalhos específicos de fisioterapia e recuperação física, além de análises de desempenho.

O CT conta ainda com uma piscina de 20 metros de comprimento, utilizada para a reabilitação de lesões e para fortalecer o condicionamento físico dos atletas. Outro destaque é a academia de musculação, equipada com aparelhos de última geração, permitindo que os jogadores realizem atividades de fortalecimento e treinamento funcional. As instalações do CT do Santos também incluem um hotel com 28 quartos, chamado Recanto dos Alvinegros, onde os jogadores podem se concentrar antes dos jogos. O hotel dispõe de suítes equipadas com ar-condicionado, televisão e internet, oferecendo conforto e privacidade para o elenco.

No CT, há ainda áreas de convivência, como uma sala de jogos e um refeitório onde são servidas refeições balanceadas, cuidadosamente preparadas para atender às necessidades nutricionais dos atletas. O local dispõe de um auditório para reuniões e preleções, o que facilita o planejamento estratégico dos jogos. Além disso, a sala de imprensa no CT permite que o clube realize entrevistas coletivas e eventos com os jogadores e a comissão técnica.

Endereço do CT do Santos

Avenida Martins Fontes, s/nº - Santos, SP, CEP: 11015-060.

Como chegar ao CT do Santos de carro ou transporte público

Para quem parte do centro de Santos, o CT do Santos está a uma curta distância, aproximadamente 5 km, e o trajeto de carro leva em média 15 minutos. A rota mais rápida é pela Avenida Rangel Pestana até a Avenida Senador Feijó, que leva diretamente ao bairro do Jabaquara, onde o CT está localizado. O acesso de carro é bem sinalizado, facilitando a chegada ao local.

De transporte público, é possível utilizar as linhas de ônibus que saem do centro de Santos com destino à região. O trajeto de ônibus geralmente leva em torno de 25 a 30 minutos, dependendo da linha e do tempo de espera. Além disso, a proximidade do CT com a Vila Belmiro facilita o deslocamento dos jogadores e da equipe técnica, integrando bem as duas estruturas.

Importância do CT do Santos para o clube

O CT do Santos é essencial para a preparação física e tática dos jogadores. Com uma estrutura que contempla todas as necessidades de treinamento e recuperação, o centro de treinamento oferece suporte integral para que o clube possa manter seu alto nível competitivo. O investimento em tecnologia e infraestrutura reflete a dedicação do Santos em promover um ambiente de trabalho propício para o desenvolvimento de atletas, contribuindo para que o Peixe continue revelando talentos e alcançando grandes conquistas no futebol brasileiro e mundial.

O espaço do CT Rei Pelé também é utilizado para jogos amistosos e partidas de categorias de base, permitindo que o clube acompanhe de perto o desenvolvimento de seus futuros craques. Assim, o CT do Santos se consolida como uma peça-chave na estrutura organizacional do clube, sendo um pilar na formação e manutenção de sua identidade esportiva.