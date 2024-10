Estrangeiros do Santos: os cinco melhores da história

Rodolfo Rodriguez é um dos maiores estrangeiros do Santos na história. (Foto: Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 05:31 • São Paulo

O Santos, conhecido mundialmente por revelar grandes talentos, também teve jogadores estrangeiros que marcaram a história do clube. Esses atletas trouxeram sua habilidade e contribuíram para a grandiosidade do Peixe. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Santos.

Top 5 melhores estrangeiros do Santos

Rodolfo Rodriguez

Rodolfo Rodríguez, goleiro uruguaio, jogou pelo Santos entre 1984 e 1988. Ele se destacou por sua habilidade de realizar defesas espetaculares e pela sua presença imponente no gol. Rodríguez foi peça chave na defesa do Santos e é considerado um dos maiores goleiros estrangeiros do Santos.

Ramos Delgado

Ramos Delgado, o zagueiro argentino, atuou pelo Santos nos anos 60 e 70. Ele foi parte da famosa equipe que contava com Pelé e participou de várias conquistas, incluindo títulos estaduais e internacionais. Delgado era conhecido por sua elegância em campo e habilidade defensiva, sendo um dos estrangeiros do Santos mais respeitados da história.

Agustín Cejas

Agustín Cejas, o goleiro argentino, vestiu a camisa do Santos nos anos 70 e é lembrado por sua segurança e reflexos rápidos. Ele contribuiu para várias vitórias importantes e é reverenciado pela torcida como um dos maiores estrangeiros do Santos.

Claudio Maldonado

Claudio Maldonado, o chileno, jogou pelo Santos em dois períodos, sendo fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2004. Maldonado era um volante de marcação precisa e ótimo passe, o que o tornou um dos estrangeiros mais valiosos para o clube na década de 2000.

Walter Montillo

Walter Montillo, meia argentino, é lembrado pela habilidade e criatividade que trouxe ao Santos. Montillo era conhecido por sua visão de jogo e capacidade de organizar o ataque, contribuindo para o sucesso do time e ganhando o respeito da torcida santista.

Esses jogadores representaram diferentes eras, mas todos eles contribuíram significativamente para o legado dos estrangeiros do Santos, ajudando o Peixe a manter sua tradição de sucesso.