Gol olímpico de Neymar é eleito o mais bonito do Paulistão; reveja

O atacante Neymar, do Santos, teve o seu gol olímpico diante da Inter de Limeira, fora de casa, na última rodada do Campeonato Paulista, eleito o mais bonito da competição. O camisa 10 do Peixe esteve presente na cerimônia da FPF.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O gol e a atuação de Neymar na partida contra a Inter de Limeira geraram comentários no mundo inteiro. Jornais da Espanha e de Portugal exaltaram a boa atuação do jogador em campo pelo Santos, com um gol e duas assistências.

"Neymar, um gol olímpico e duas assistências em meia hora de sonho", escreveu o jornal Marca. Já o Sport deu destaque a Neymar em sua página principal com a manchete "Gol olímpico e festival Neymar".

continua após a publicidade

O jornal português A Bola exaltou o retorno de Neymar e a boa forma em campo. "Craque de volta: Neymar faz gol olímpico pelo Santos". O L'Équipe também destacou o brasileiro em sua página após a partida do Paulistão. "Escanteio direto soberbo de Neymar, também assistência dupla com o Santos".

Neymar fica no Santos?

O contrato de Neymar com o Santos vai até junho deste ano, mas a extensão do vínculo está cada vez mais próxima de acontecer. Após o presidente santista ter dito nesta sexta-feira (28), que o acerto vai acontecer no “momento certo”, foi a vez de o próprio Neymar falar sobre a situação contratual.

continua após a publicidade

— O Santos é a minha casa. Estou muito contente hoje no Santos. Estou feliz demais. É óbvio que a gente sonhava com o título paulista, mas infelizmente não veio. Foi no detalhe, foram detalhes que a gente não conseguiu melhorar, mas teve de lição para gente começar o brasileiro muito bem. Então, estou muito contente, muito feliz, empolgado. Temos um grande leque, temos jogadores de muita qualidade e a gente espera estar lá no topo — afirmou Neymar, em entrevista à “TNT Sports”, durante a premiação dos melhores jogadores do Campeonato Paulista.

O clube tem otimismo em garantir, pelo menos, a permanência de Neymar até a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a ambição é mantê-lo até o final daquele ano, visando uma possível campanha na Libertadores. A diretoria reconhece, porém, que um bom desempenho do craque pode despertar o interesse de outras equipes.