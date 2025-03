Novo patrocinador máster vai render quantia milionária ao Santos

O Santos fechou acordo com a Novibet (casa de apostas) para estampar o principal espaço na camisa do clube e se tornar patrocinador máster até abril de 2027. O contrato já foi firmado, e a assinatura oficial deve acontecer nos próximos dias.

A expectativa é que a Novibet passe a aparecer nos uniformes das equipes masculina e feminina de futebol. No entanto, para o duelo contra o Vasco da Gama, neste domingo (30), no Rio de Janeiro, a camisa seguirá com a Blaze, atual patrocinadora.

Ainda não foi divulgado o valor exato do novo acordo, mas estima-se que o Santos possa receber quase três vezes mais do que recebe da Blaze, que rendeu ao clube R$ 55 milhões em dois anos - ou seja, o Alvinegro Praiano pode lucrar cerca de R$ 150 milhões de reais.

Santos acerta com a Pague Safe

Na terça-feira (25), o Santos acertou com a Pague Safe, empresa de Gateway de Pagamentos, que estampará estampada nos meiões dos atletas da equipe profissional. A parceria da empresa é inédita com times de futebol.

“Representa também a confiança na marca e no processo de reconstrução. Isso é incontestável, é a primeira vez que a empresa concretiza uma parceria com um time de futebol. Com certeza, o retorno será extremamente positivo”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Com a chegada do novo parceiro e a Novibet , o Santos conta com os patrocinadores: Viva Sorte, Havan, Loovi, Canção, Kikaldo, Nissei, Placo e Zé Delivery.