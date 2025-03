Neymar fica no Santos? Craque diz que torcida pode ficar otimista: ‘minha casa’

O contrato de Neymar com o Santos vai até junho deste ano, mas a extensão do vínculo está cada vez mais próxima de acontecer. Após o presidente santista ter dito nesta sexta-feira (28), que o acerto vai acontecer no “momento certo”, foi a vez de o próprio Neymar falar sobre a situação contratual.

— O Santos é a minha casa. Estou muito contente hoje no Santos. Estou feliz demais. É óbvio que a gente sonhava com o título paulista, mas infelizmente não veio. Foi no detalhe, foram detalhes que a gente não conseguiu melhorar, mas teve de lição para gente começar o brasileiro muito bem. Então, estou muito contente, muito feliz, empolgado. Temos um grande leque, temos jogadores de muita qualidade e a gente espera estar lá no topo — afirmou Neymar, em entrevista à “Tnt Sports”, durante a premiação dos melhores jogadores do Campeonato Paulista.

O clube tem otimismo em garantir, pelo menos, a permanência de Neymar até a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a ambição é mantê-lo até o final daquele ano, visando uma possível campanha na Libertadores. A diretoria reconhece, porém, que um bom desempenho do craque pode despertar o interesse de outras equipes.

Desde que voltou ao Peixe em janeiro, Neymar atuou em sete jogos, marcou três gols — um deles um gol olímpico — e distribuiu três assistências. O jogador se preparava para retornar à Seleção Brasileira neste mês, após uma longa recuperação de uma grave lesão no joelho, mas foi poupado para evitar riscos de uma nova contusão muscular. Esse cuidado também o impediu de atuar na semifinal do Paulistão contra o Corinthians, partida em que o Santos foi eliminado.

— É sempre muito difícil ficar de fora da seleção brasileira, independente do tempo que seja. Sempre foi meu sonho jogar pela seleção brasileira, então sempre quando eu estive lá, sempre deixei o máximo, então ficar de fora é muito ruim. E a minha condição agora é que eu tô ficando cada vez melhor, estou fazendo muita força na academia, trabalhando bastante ali para que eu possa voltar 100%. Foi uma decisão juntamente com os médicos para que eu segurasse um pouco mais e não precipitar para não acontecer isso de novo — completou.

Camisa 10 do Peixe, Neymar não se recuperou totalmente da lesão muscular e está fora da estreia do Santos no Brasileirão contra o Vasco, no domingo (30), em São Januário, às 18h30 (de Brasília).