Vasco e Santos voltam a se enfrentar após um jogo peculiar que ocorreu no Brasileirão de 2023. Na última vez que os clubes se encararam teve provocação, cinco gols e confusão. Relembre com o Lance! a partida.

"Quem ri por último, ri melhor". Esta foi a tônica daquela edição de Campeonato Brasileiro. Mas por que? O Vasco brigou contra o rebaixamento da mesma forma que o Santos. Porém, a equipe paulista que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo entre Santos e Vasco?

O Santos abriu o placar logo cedo com Marcos Leonardo. O Vasco, por sua vez, empatou com Gabriel Pec. A partir daí, o Peixe ampliou com Rincón e Marcos Leonardo de novo. No segundo tempo, Soteldo fechou o placar. Vitória da equipe paulista por 4 a 1.

Marcos Leonardo brilhou no último jogo entre Vasco e Santos (Foto: Abner Dourado/ Agif/Gazeta Press)

Provocação e confusão generalizada

Quando o jogo estava 3 a 1 para o Santos, Soteldo provocou os jogadores do Vasco ao subir na bola. Sebastián Ferreira não gostou de deu uma forte entrada no atacante do Peixe e uma confusão generalizada começou. Ao todo, três jogadores foram expulsos: Gary Medel, Lucas Lima e Rodrigo Fernández.

Soteldo provocou os vascaínos na última partida entre os clubes (Foto: Reprodução/TV Globo)

Resposta cruz-maltina

Os jogadores do Vasco deram o troco após a vitória sobre o Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino se livrou de mais um rebaixamento.

Por outro lado, o Santos perdeu para o Fortaleza e caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. Ao final do jogo, em São Januário, os vascaínos comemoraram repetindo a provocação de Soteldo de ficar em pé sobre a bola.