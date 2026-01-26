Gabriel Menino vê Santos em evolução, mas ressalta impacto do calendário: 'É difícil'

O Santos terá uma semana cheia e de compromissos difíceis. Na quarta, o clube estreia no Brasileirão diante da Chapecoense e terá que ir até o interior de Santa Catarina na largada da liga nacional. Até lá, São 72 horas entre a preparação a viagem para a partida. O meia Gabriel Menino não escondeu a preocupação com o impacto do calendário ainda mais apertado em 2026.

O jogador foi titular no duelo do Santos diante do Bragantino neste domingo (25), que terminou 0 a 0 e fez uma avaliação positiva sobre a evolução do elenco neste começo de temporada. O meia seu terceiro jogo desde que chegou ao Peixe.

- Cara, eu acho que… nós estamos vendo com bons olhos, o nosso elenco, as nossas partidas, nossa evolução. Não tem nenhum mês de trabalho ainda e já tem tantos campeonatos, tantos jogos assim… é difícil. Mas a gente nos cobra bastante para que a gente não possa viver aquilo que vivemos no ano passado. Mas creio que é ter um pouco de paciência, que todo mundo está se dedicando, está dando o melhor para que possa colocar o Santos na posição que ele é - disse o atleta.

Menino avalia rodízio no elenco

Ainda após a partida, Gabriel Menino explicou como tem sido as conversas nos bastidores do elenco com o técnico Vojvoda, que passou a promover um rodízio neste começo de temporada visando a manutenção física dos atletas.

- O ano já começou uma loucura, ele conversa todos os dias com nós, pergunta como a gente tá, como a gente tá se sentindo… ele falou para todo mundo estar preparado, porque nunca se sabe quando vai ter a oportunidade. Então é isso, ter a oportunidade, dar o melhor de si dentro de campo para que a gente possa voltar a vencer e ganhar os jogos que a gente tem - completou.

