Neto ironiza ausência de Neymar em jogo com presença de Ancelotti

Nessa terça-feira (10), Mirassol e Santos se enfrentaram em um duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida terminou em um empate por 2 a 2 após o Santos buscar o resultado nos últimos minutos de partida. Neymar não esteve presente no jogo por escolha da equipe médica do Peixe, que optou pelo controle de carga.

Em seu programa Donos da Bola, o ex-jogador Neto, apontou uma suposta falta de comprometimento do Neymar com o Santos.

- Nós meros mortais não podemos falar dele. Você não tem ideia do quanto seu futebol faz falta pra nós, não pode falar de você, até porque é muito difícil ser o Neymar. Em época de Copa isso não pode acontecer - disse o apresentador.

O atual comentarista também comentou sobre a tabela em que fez no seu último programa, criticando a ausência do jogador nos treinos e nos jogos.

- Depois que nós falamos que não é coincidência ele (Neymar) ir só pro aniversário da irmã, nós que inventamos história - concluiu Neto.

Neto aponta teoria sobre lesões e desfalques de Neymar (Foto: Reprodução/Youtube)

Decepção do Ancelotti

O foco do jogo era o retorno do Neymar aos gramados e a presença do técnico da seleção Carlo Ancelotti, no interior de São Paulo, para acompanhar o desempenho do jogador que está na lista de pré-convocação para Copa do Mundo, mas o clube divulgou que o jogador não seria relacionado para o jogo, antes mesmo da delegação viajar para Mirassol.

Nesta temporada, o atacante do Santos soma 3 jogos com 2 gols e 1 assistência, tendo uma nota média de 8,1 por jogo. O atleta estava fora dos campos desde o final da temporada de 2025, quando se retirou pra tratar da lesão no menisco do joelho esquerdo.

Próximos compromissos

A próxima sequência de jogos do Peixe não será nada fácil, o primeiro duelo será um clássico contra o Corinthians, sábado (15), às 16h (horário de Brasília) na Vila Belmiro. Posteriormente enfrentará Internacional, Remo, Cruzeiro e Flamengo. Todos os duelos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

