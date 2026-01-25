O meio-campista Gabriel Menino voltou a ser titular pelo Santos neste domingo (25) no empate sem gol diante do RB Bragantino, pelo Paulistão. O resultado não foi bom para o Peixe, que tem o mesmo número de pontos da Portuguesa, que abre o G8, mas fica fora da zona de classificação pelos critérios de desempate. Ainda assim, o jogador do Peixe acredita que é necessário ter um olhar positivo para o ponto conquistado contra o atual vice-líder do torneio.

- Cara, eu creio que a gente tá evoluindo. Eu sei que são acho que três ou quatro jogos sem vitória, mas também não estamos sendo derrotados, temos que olhar o copo meio cheio também. São apenas quatro jogos [no ano], está acabando agora o mês de janeiro. Eu acho que temos que pedir paciência um pouco porque a gente tá trabalhando. Eu acho que ninguém quer ganhar mais que a gente, então creio que temos muito a melhorar, estamos trabalhando na semana para que a gente possa conseguir achar o caminho das vitórias de novo - disse o jogador.

Assim como o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou na entrevista coletiva pós-jogo, Gabriel Menino também entende a necessidade de melhorar a efetividade no último terço. Dentre as poucas chances criadas pelo Santos no jogo deste domingo, o meia tentou um arremate de longe, que não assustou o goleiro do Bragantino.

- Creio que a gente criou as melhores oportunidades hoje, mas acho que a gente tem que melhorar no último terço. A gente não vem tomando muitos gols, estamos nos defendendo muito bem. Então acho que é só melhorar no último terço para que a gente possa voltar a fazer gol e vencer jogos - explicou.

Gabriel Menino em ação durante Santos e RB Bragantino. (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Gazetapress)

Menino analisa rodízio promovido por Vojvoda

Para Gabriel Menino, a alta frequência do calendário do futebol nacional impacta diretamente na montagem do elenco. O meia afirmou que Vojvoda tem mantido conversas com os jogadores para definir quem vai aos jogos e quem descansa. Para ele, o elenco tem mantido um comportamento padrão de se preparar para quando as oportunidades forem oferecidas pelo treinador nos jogos do Peixe.

- O ano já começou uma loucura, ele conversa todos os dias com nós, pergunta como a gente tá, como a gente tá se sentindo… ele falou para todo mundo estar preparado, porque nunca se sabe quando vai ter a oportunidade. Então é isso, ter a oportunidade, dar o melhor de si dentro de campo para que a gente possa voltar a vencer e ganhar os jogos que a gente tem - finalizou Gabriel Menino.