Athleta lança camisas inspiradas em momentos históricos de Pelé pela Seleção Brasileira

A Athleta, marca que vestiu a Seleção Brasileira tricampeã mundial, lançou nesta quarta-feira (11) a sua nova coleção retrô inspirada nas camisas utilizadas pela Seleção nas Copa do Mundo de 1958, 1962 e 1970, períodos históricos marcados pelo protagonismo de Pelé e pela consolidação do Brasil como referência mundial no futebol.

A proposta da coleção não é reinterpretar o passado, mas preservá-lo e homenageá-lo com peças exclusivas da única fornecedora que vestiu o Rei do Futebol.

As três versões foram desenvolvidas com base no desenho original criado à época, mantendo características estruturais que marcaram aquelas conquistas. As peças são confeccionadas em 100% algodão, com gramatura encorpada, respeitando o tecido utilizado nas décadas das Copas.

O peso, a textura e a construção remetem às camisas vestidas por Pelé e por grandes nomes que representaram o Brasil ao entrar em campo. A gola e os punhos seguem o padrão clássico com elástico, como nos modelos originais. A modelagem foi ajustada apenas na proporção das mangas e na largura dos punhos, garantindo melhor vestibilidade contemporânea sem descaracterizar o design original.

Nova linha de camisas da Athleta em referência à Copa do Mundo de 1958. (Foto: Bruna Risso/Divulgação Athleta)

Confeccionadas de forma artesanal, as peças não contêm estampas ou elementos pintados. Escudo, números e detalhes são 100% bordados. Os números recebem aplicação em tecido, também bordado, seguindo a técnica tradicional da época.

Na manga, o autógrafo de Pelé é aplicado em bordado, transformando a peça em um símbolo ainda mais representativo. A assinatura do Rei integra o uniforme que ajudou a construir sua própria história, criando uma conexão direta entre legado e memória.

Lançamento:

A coleção também conta com um patch de autenticidade aplicado na barra, reforçando o controle e a identificação oficial das peças.

— Mais do que um produto, a Athleta Retrô Pelé é uma homenagem material ao período mais emblemático do futebol brasileiro. São camisas que conquistaram o mundo, atravessaram gerações e carregam a assinatura do maior jogador de todos os tempos — declarou Thiago Bulgarelli, proprietário da marca no Brasil.

O lançamento oficial acontece nas plataformas digitais, no Museu do Futebol, em São Paulo, e no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

