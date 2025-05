O que está em jogo para o Santos no duelo contra o Botafogo?

O Santos encara o Botafogo neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a última partida do Peixe diante da sua torcida antes da paralisação da competição para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA.

continua após a publicidade

Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei. Cliquei aqui para comprar.

No último encontro entre as equipes, no dia 26 de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos, o time da Baixada Santista e o Botafogo empataram por 1 a 1. O gol santista foi marcado por Messias nos minutos finais da partida.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O momento do Peixe é delicado. A equipe ocupa a 18ª colocação na tabela, com apenas 8 pontos conquistados em 10 jogos — são duas vitórias, dois empates e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 26%.

continua após a publicidade

Na briga direta contra o rebaixamento, o Santos tem como concorrentes diretos o Vitória, 17º colocado com 9 pontos, e o Fortaleza, primeiro time fora do Z4, com 10. O time baiano enfrenta o Corinthians no domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. No mesmo horário, o Fortaleza encara o Flamengo, no Maracanã.

Antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Santos ainda terá mais um desafio: enfrenta o próprio Fortaleza, no dia 12 de junho, no Castelão, em um confronto direto que pode ser decisivo na luta para deixar a zona da degola.

continua após a publicidade

Santos busca a primeira vitória na Vila Belmiro sob o comando do técnico Cléber Xavier. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O técnico Cléber Xavier segue em busca de sua primeira vitória na Vila Belmiro. Em sete partidas à frente do Santos, ele soma uma vitória, três empates e três derrotas. O único triunfo até aqui foi fora de casa: 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão. O Peixe não vence em casa desde 16 de abril, ainda sob o comando do técnico interino César Sampaio.

Outro destaque da partida será o retorno de Neymar à Vila Belmiro, após se recuperar de uma segunda lesão na parte posterior da coxa esquerda. Caso não renove seu contrato, válido até 30 de junho, esta pode ser sua última apresentação diante da torcida santista.

Apesar da indefinição, tanto a família do jogador quanto a diretoria do clube demonstram otimismo para um novo acordo. A decisão final, no entanto, deve ser tomada após o jogo contra o Fortaleza, no dia 12 de junho.

Retrospecto Santos x Botafogo:

117 jogos

46 vitórias do Santos

33 empates

38 vitórias do Botafogo

196 gols pró

163 gols contra

33 gols de saldo