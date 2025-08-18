Gabriel Brazão confirma proposta do Flamengo e pede vergonha na cara ao Santos

Após a goleada sofrida pelo Santos, o goleiro Gabriel Brazão falou com jornalistas na zona mista do Morumbis. O Peixe perdeu por 6 a 0 para o Vasco, no último domingo (17), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe da Baixada Santista levou o primeiro gol aos 17 minutos do primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. No início da etapa final, sofreu o segundo, aos 6 minutos, e depois desmoronou: em um intervalo de apenas 13 minutos, levou mais quatro gols.

O Alvinegro Praiano contou com o apoio de mais de 54 mil torcedores no estádio, estabelecendo seu recorde de público na temporada.

O resultado, porém, teve consequências imediatas: a diretoria decidiu pela demissão do técnico Cléber Xavier, que comandou o time em 17 partidas — o mesmo número de jogos do ex-treinador Pedro Caixinha, demitido em abril.

Um dos principais destaques da equipe e respeitado pela torcida, Brazão não escondeu a frustração ao analisar a derrota.

— Temos que tomar vergonha na cara. É a maior vergonha da carreira de todo mundo. Vai ficar marcado na nossa trajetória e na história do clube. Só nos resta pedir perdão ao torcedor. Agora precisamos ouvir o que tem que ser ouvido. Todos estão no direito de criticar e de falar, porque realmente foi uma vergonha para nós — declarou o goleiro.

Recentemente, Brazão foi alvo de sondagens do Flamengo e confirmou a investida do clube carioca.

— Recebi a proposta e deixei com o Santos. Eles tomaram a decisão. Estou feliz aqui. Quero voltar a trazer alegria para o torcedor. Estou com o clube até o final e agora é seguir trabalhando. Mais uma vez pedimos perdão ao torcedor santista e precisamos voltar a somar pontos o mais rápido possível — afirmou o goleiro.

Na última semana, o Santos acertou a saída do goleiro reserva João Paulo, que foi negociado com o Bahia. O arqueiro deixou o CT Rei Pelé na última quinta-feira (14) para assinar contrato por empréstimo, com opção de compra.

Apesar da movimentação no mercado, o Peixe não pretende negociar Gabriel Brazão. O clube, inclusive, já recusou propostas do exterior pelo camisa 77, considerado peça fundamental no elenco.

Questionado sobre o processo de reconstrução da equipe, que busca se afastar da zona de rebaixamento, Brazão reforçou a necessidade de comprometimento.

— Trabalho é a única palavra. Infelizmente, o que aconteceu hoje vai ficar marcado e não tem como apagar. Agora é seguir trabalhando. Não sei quem vai chegar, mas tenho certeza de que virá com disposição, e nós vamos voltar a vencer — completou um dos líderes do elenco.

Gabriel Brazão tem contrato com o Santos até o fim de 2028. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Diretoria tem culpa?

O anúncio da demissão do técnico Cléber Xavier foi feito pelo diretor executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos. Em discurso breve, ele confirmou a permanência da comissão técnica interina e destacou o desejo da diretoria em ir ao mercado em busca de um novo comandante.

Questionado se a diretoria também teria responsabilidade diante do resultado vexatório, o goleiro Gabriel Brazão foi direto.

— Quem joga são os jogadores. Temos a maior culpa. Fomos omissos e faltou tudo. Claro que fico incomodado. Não gosto de levar um gol, e levei seis — afirmou o camisa 77.