Gabriel Brazão despista sobre saída do Santos e se declara: "Construir uma linda história"

Uma das principais lideranças do elenco do Santos, o goleiro Gabriel Brazão foi alvo de grandes clubes, como o Flamengo, ao longo da última temporada. Ele se reapresentou ao clube antes do previsto para a próxima temporada, com o objetivo de se preparar melhor fisicamente.

continua após a publicidade

Neste ano, o Peixe disputará quatro competições, além de ter garantida a permanência do atacante Neymar até o fim do ano e também a contratação de Gabigol.

O arqueiro comentou, em entrevista coletiva realizada na Vila Belmiro nesta sexta-feira (9), sobre as propostas de outros clubes e projetou os próximos passos do Alvinegro Praiano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— A gente fica feliz. Pude executar um grande trabalho ao longo da temporada passada e sabíamos que essas conversas iam acontecer. Mas, falando deste ano, estou muito empolgado. Terminamos a temporada muito bem e, com as peças que chegaram e que ainda vão chegar, isso vai nos ajudar ainda mais. Todo o trabalho que vem do ano passado conseguiu seguir a mesma linha, e isso nos ajuda muito. A expectativa é muito alta - explicou Brazão.

Gabriel Brazão começa a terceira temporada pelo San)tos. (Foto: LEO BARRILARI/Gazeta Press)

Permanência no Santos:

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, comentou sobre o desejo de permanecer no clube e explicou que sempre deixa a decisão nas mãos da diretoria.

continua após a publicidade

— Sempre tive uma relação muito boa com o Alexandre, o presidente, e com o Marcelinho. Sempre que surge algo, converso com eles e, se acharem que é necessário, deixo nas mãos do clube para tomar essas decisões. O Santos foi o clube que abriu as portas quando eu mais precisava. Tenho uma gratidão eterna e quero fazer história. E, para fazer história, é preciso conquistar títulos - ressaltou Brazão.

➡️Atlético-MG encaminha saída de Gabriel Menino para o Santos

O goleiro também projetou a primeira rodada do Campeonato Paulista. No ano passado, o Peixe foi eliminado na semifinal pelo Corinthians, na Neo Química Arena.

— Sempre que jogamos contra eles, temos dificuldades. Será um grande jogo e uma motivação a mais. Jogamos na nossa casa e precisamos corresponder. A Vila estará lotada e a torcida vem nos apoiando. Precisamos buscar a vitória. É o que eu falo: precisamos almejar títulos. O Paulista é tiro curto. Não adianta começar desligado e tentar buscar pontos mais pra frente, porque não haverá tempo - afirmou.

O Santos encerra a preparação para o duelo contra o Novorizontino nesta sexta-feira à tarde, no CT Rei Pelé. A estreia será neste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Todos os ingressos estão esgotados.

➡️ Santos x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

Antes da coletiva, o Santos reinaugurou a sala de imprensa Armando Gomes, com a presença da família do jornalista santista que dá nome ao local. Com a ajuda de mais de dez parceiros, o clube reformou todo o espaço, com novo sistema de ar-condicionado, nova adesivagem, melhorias na acústica, bancadas e piso. A solenidade de reinauguração também contou com representantes da diretoria do Peixe.