Abatido, Neymar se manifesta nas redes sociais após vexame do Santos diante do Vasco

O atacante Neymar lamentou o resultado da goleada aplicada pelo Vasco por 6 a 0 diante do Santos, neste domingo (17), no Morumbis.

Nas redes sociais, o jogador publicou que o 'Santos não merece isso', se referindo ao desempenho do time que também teve consequência a saída do técnico Cléber Xavier, que já estava balançando no cargo.

O craque santista também opinou sobre o desempenho do time ao conversar com os jornalistas na zona mista do estádio.

— Tem que explicar nossa atitude dentro de campo. Que, resumindo tudo, foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, voltar pra sua casa e pensar no que quer fazer. Porque com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos hoje dentro de campo, acho que não precisa nem se apresentar quarta-feira — desbafou o atacante.

Neymar se manifestou nas redes sociais após a goleada sofrida pelo Vasco por 6 a 0, no Morumbis. (Foto: Divulgação/ Instagram)

O reencontro:

Neymar completou o sétimo jogo consecutivo atuando durante os 90 minutos na derrota para o Vasco. No início da partida, estava tranquilo e celebrou a homenagem preparada pelo clube em alusão aos 250 jogos com a camisa do Santos, marca alcançada na vitória sobre o Juventude.

Na entrada em campo, o camisa 10 segurava a filha Mavie no colo e cumprimentou o amigo Philippe Coutinho, autor de dois gols no confronto. A amizade entre os dois vem desde os tempos em que se enfrentavam nas categorias de base de Santos e Vasco. Mais tarde, atuaram juntos pela Seleção Brasileira, incluindo a Copa do Mundo de 2014, e se reencontraram em diversas ocasiões no futebol europeu.

No profissional, a final da Champions League de 2019/2020 marcou o primeiro duelo direto entre eles, quando o Bayern de Munique superou o Paris Saint-Germain. O jogo deste domingo, no Morumbis, foi o primeiro encontro entre os dois em solo brasileiro em competições de clubes.

Neymar entrou em campo pendurado com dois cartões amarelos e, ao ser advertido novamente diante do Vasco, será desfalque contra o Bahia, no próximo domingo (24), em Salvador.