Após desastre diante do Vasco, Santos inicia busca por novo técnico
Santos perdeu por 6 a 0 para o Vasco no Morumbis
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos está em busca de seu terceiro técnico nesta temporada. O clube demitiu Cléber Xavier após a goleada por 6 a 0 sofrida contra o Vasco, no último domingo (16), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.
Após Vasco golear o Santos, Diniz revela missão antiga com Neymar
Vasco
Abatido, Neymar se manifesta nas redes sociais após vexame do Santos diante do Vasco
Santos
Atitude de Neymar após derrota do Santos repercute na imprensa internacional
Futebol Internacional
O Peixe iniciou o ano sob o comando de Pedro Caixinha, que substituiu Fábio Carille após a conquista da Série B no ano passado. O português foi demitido no dia 4 de abril, aniversário de 113 anos do clube, após comandar a equipe em 17 partidas.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Cléber Xavier também teve uma passagem curta, dirigindo o Alvinegro Praiano por apenas 17 jogos, com um saldo de 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.
Após o jogo, o Diretor Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos, fez um pronunciamento e afirmou que a diretoria está em busca de um novo comandante, esclarecendo que negociações anteriores, como as conversas com Jorge Sampaoli, não estavam em andamento.
— Vamos agora analisar o mercado, diferente do que falaram. Só agora vamos ao mercado. Mais uma vez, peço desculpas à torcida em nome do grupo e da diretoria. Eu, particularmente, estou envergonhado e senti que todos estão. Precisamos trabalhar e lutar muito para que o Santos coloque a cabeça fora da água. Vamos ter que trabalhar mais e buscar essa retomada, que tentamos desde a minha chegada. Foi um jogo péssimo em todos os sentidos — afirmou Mattos.
Novo técnico:
O Santos ainda não tem um nome favorito para comandar a equipe após a demissão de Cléber Xavier. Embora a comissão técnica, composta por Matheus Bachi, Vinícius Marques e Fábio Mahseredjian, continue no clube, o Peixe não pretende testar nenhum membro como técnico interino, como ocorreu anteriormente com César Sampaio.
O nome de Tite não está sendo cogitado, apesar da forte identificação com a comissão técnica, além de ser pai de Matheus Bachi.
Sampaoli chegou a ser o principal favorito para substituir Caixinha no início do ano, ao lado de Dorival Júnior e Luís Castro. Em um passado recente, as negociações com o argentino chegaram a avançar, mas ele exigiu reforços e diversas condições para seguir com a negociação. As conversas esfriaram após a vitória inesperada de virada do Santos contra o Cruzeiro.
Agora, a direção do Peixe inicia mais uma vez um período de reestruturação, em meio à aproximação da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias