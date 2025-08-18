Após desastre diante do Vasco, Santos inicia busca por novo técnico

O Santos está em busca de seu terceiro técnico nesta temporada. O clube demitiu Cléber Xavier após a goleada por 6 a 0 sofrida contra o Vasco, no último domingo (16), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Peixe iniciou o ano sob o comando de Pedro Caixinha, que substituiu Fábio Carille após a conquista da Série B no ano passado. O português foi demitido no dia 4 de abril, aniversário de 113 anos do clube, após comandar a equipe em 17 partidas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Cléber Xavier também teve uma passagem curta, dirigindo o Alvinegro Praiano por apenas 17 jogos, com um saldo de 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.

continua após a publicidade

Após o jogo, o Diretor Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos, fez um pronunciamento e afirmou que a diretoria está em busca de um novo comandante, esclarecendo que negociações anteriores, como as conversas com Jorge Sampaoli, não estavam em andamento.

— Vamos agora analisar o mercado, diferente do que falaram. Só agora vamos ao mercado. Mais uma vez, peço desculpas à torcida em nome do grupo e da diretoria. Eu, particularmente, estou envergonhado e senti que todos estão. Precisamos trabalhar e lutar muito para que o Santos coloque a cabeça fora da água. Vamos ter que trabalhar mais e buscar essa retomada, que tentamos desde a minha chegada. Foi um jogo péssimo em todos os sentidos — afirmou Mattos.

continua após a publicidade

Neymar deixou o Morumbis chorando após goleada diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Novo técnico:

O Santos ainda não tem um nome favorito para comandar a equipe após a demissão de Cléber Xavier. Embora a comissão técnica, composta por Matheus Bachi, Vinícius Marques e Fábio Mahseredjian, continue no clube, o Peixe não pretende testar nenhum membro como técnico interino, como ocorreu anteriormente com César Sampaio.

O nome de Tite não está sendo cogitado, apesar da forte identificação com a comissão técnica, além de ser pai de Matheus Bachi.

Sampaoli chegou a ser o principal favorito para substituir Caixinha no início do ano, ao lado de Dorival Júnior e Luís Castro. Em um passado recente, as negociações com o argentino chegaram a avançar, mas ele exigiu reforços e diversas condições para seguir com a negociação. As conversas esfriaram após a vitória inesperada de virada do Santos contra o Cruzeiro.

Agora, a direção do Peixe inicia mais uma vez um período de reestruturação, em meio à aproximação da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.