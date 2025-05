O Santos venceu o Vitória no Barradão por 1 a 0 neste domingo (25), com gol marcado por Guilherme, ainda no primeiro tempo. A partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e que contou com a participação de Neymar, teve um lance polêmico já na parte final de Vitória x Santos.

Por volta dos 30 minutos, depois de um cruzamento venenoso, Renato Kayzer, atacante do Vitória, desabou dentro da área. Ele e os outros jogadores do Leão se desesperaram pedindo um agarrão de Luisão, zagueiro do Santos.

Em campo, o experiente árbitro Anderson Daronco mandou o jogo seguir, e o VAR também não recomendou revisão no monitor. Imediatamente os torcedores do Leão começaram a se manifestar nas redes sociais pedindo pênalti, e os do Santos não deixaram barato. Veja a polêmica abaixo.

Anderson Daronco (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Veja a polêmica na web após decisão de Anderson Daronco em Vitória x Santos

Como foi o jogo

O jogo começou frio no Barradão, com poucas jogadas de ataque de ambas as equipes. A primeira grande chance só apareceu aos 15 minutos, quando Guilherme recebeu ótimo lançamento de Barreal, saiu de cara com o goleiro Lucas Arcanjo, mas mandou por cima da meta. O Santos se soltou na partida e, aos 18 minutos, Guilherme teve uma nova chance e não perdoou. Após jogada com David Washington, o camisa 11 do Peixe foi para a área e recebeu cruzamento na medida de Souza para balançar as redes de cabeça.

Depois do gol o Vitória acordou na partida e perdeu chance cristalina em cabeceio de Renato Kayzer, que mandou para fora com o Brazão já batido no lance. Na jogada seguinte, o atacante rubro-negro colocou o goleiro para trabalhar em chute perigoso de fora da área. O Rubro-Negro tentou achar soluções na partida, mas parou na organização defensiva do Santos, que apostava em jogadas de velocidade para assustar a equipe baiana.

O Santos voltou para o segundo tempo mais aceso do que o Vitória e teve mais volume de jogo. A principal chance foi criada por Rollheiser, que chutou de fora da área e carimbou a trave esquerda de Lucas Arcanjo aos 19 minutos. Mesmo com dificuldades, o Rubro-Negro começou a reagir e criou oportunidade clara em chute de Léo Pereira dentro da área, que exigiu boa defesa de Brazão.

Tudo isso aconteceu com Neymar já em campo. O craque entrou aos 17 minutos, pouco participou do jogo e ainda viu o Vitória levar perigo na reta final com chegadas de Léo Pereira e Jamerson. Ainda deu tempo do camisa 10 do Peixe assustar o time baiano em cobrança de falta venenosa que exigiu grande defesa de Lucas Arcanjo. No fim, o Santos venceu a primeira partida sob o comando do técnico Cleber Xavier e arrancou fortes vaias da torcida do Vitória no Barradão.