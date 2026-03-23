Gabriel Barbosa desmente realização de cirurgia no púbis em Belo Horizonte

O atacante do Santos Gabriel Barbosa desmentiu pelas redes sociais, nesta segunda-feira (23), uma notícia publicada pelo site Globo Esporte de que ele teria passado por uma cirurgia no púbis, em Belo Horizonte.

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Ainda segundo a publicação, o jogador sentia dores no local desde quando atuava pelo Cruzeiro, no ano passado, e a recuperação não preocuparia para a próxima partida. O atacante compartilhou a notícia e a classificou como "fake news". Ele ainda respondeu a um seguidor dizendo que vai treinar normalmente no CT Rei Pelé nesta terça-feira (24), apesar de o elenco ter ganhado dois dias de folga depois do empate sem gols contra da Raposa, no último domingo (22), no Mineirão.

O jogador desfalcou a equipe santista, já que está emprestado pela Raposa ao Peixe até o final deste ano e não pôde atuar na partida, assim como Lautaro Díaz, por questões contratuais.

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Opa, errou! Não fiz nenhuma cirurgia.. Estou bem, estou 100%! Quem mandou a fake News errou! https://t.co/5Z95EEKeqp — Gabriel B. (@gabigol) March 23, 2026

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Gabigol no Santos:

Gabriel Barbosa foi anunciado pelo Santos no dia 3 de janeiro. Até aqui, acumula, em três passagens pelo Peixe, 222 jogos e 91 gols marcados. Aos 29 anos, o Menino da Vila soma, nesta temporada, sete gols em 12 partidas.

Pelo Peixe, fez a estreia como profissional em 2013 e permaneceu até 2016. Depois, retornou na temporada de 2018, emprestado pela Inter de Milão, ano em que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Além disso, foi três vezes o maior goleador da Copa do Brasil, em 2014, 2015 e 2018. Ele foi bicampeão paulista pelo clube em 2015 e 2016.

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