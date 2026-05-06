Gabigol se explica após não permanecer no banco do Santos ao ser substituído

O atacante Gabriel Barbosa foi titular do Santos no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, no Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

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➡️Neymar marca, Santos cede empate ao Recoleta no fim do jogo e se complica na Sul-Americana

Após a partida, o técnico Cuca comentou, em entrevista coletiva, sobre o fato de o atleta não ter permanecido no banco de reservas após ser substituído. O treinador afirmou que pretende cobrar explicações do jogador pela atitude.

— Quanto ao Gabriel não ter ficado no banco, vou perguntar o motivo de ele não ter permanecido com os companheiros. Ele deve ter uma razão. Na minha opinião, a substituição se fez necessária. Agora, preciso entender o que aconteceu. Ele será cobrado por isso - afirmou.

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Neymar e Gabriel Barbosa durante aquecimento do Santos no jogo contra o Recoleta. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

No entanto, o jogador se manifestou nas redes sociais e afirmou que deixou o banco por ter sentido uma indisposição.

— Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e membros da comissão técnica. Houve uma falta de comunicação durante e após o jogo — escreveu o atleta em suas redes sociais - disse o jogador.

E também queria falar sobre a minha substituição.. Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica, houve uma falta de comunicação no momento do jogo e pós jogo! — Gabriel B. (@gabigol) May 6, 2026

Gabigol em 2026:

20 jogos (18 titular)

9 gols

4 assistências

117 mins p/ participar de gol

50 finalizações (11 no gol) no total

5.6 finalizações p/ marcar gol

50% conversão de chances claras

3 grandes chances criadas

1.0 passe decisivo por jogo

39% eficiência nos duelos

18% eficiência nos duelos aéreos

0.5 faltas sofridas por jogo

1 pênalti sofrido

Nota Sofascore 7.05

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Deportivo Recoleta x Santos:

Gabriel Barbosa também se manifestou sobre o empate, resultado que manteve o Peixe na lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana. A equipe ainda não venceu na competição e, além disso, está próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

— Triste por mais um resultado que escapa das nossas mãos, mas temos que trabalhar e seguir, porque domingo temos um jogo importante em casa e precisamos da vitória ao lado do nosso torcedor - completou.

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