Gabigol se explica após não permanecer no banco do Santos ao ser substituído
Peixe segue na lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana
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O atacante Gabriel Barbosa foi titular do Santos no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, no Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.
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Após a partida, o técnico Cuca comentou, em entrevista coletiva, sobre o fato de o atleta não ter permanecido no banco de reservas após ser substituído. O treinador afirmou que pretende cobrar explicações do jogador pela atitude.
— Quanto ao Gabriel não ter ficado no banco, vou perguntar o motivo de ele não ter permanecido com os companheiros. Ele deve ter uma razão. Na minha opinião, a substituição se fez necessária. Agora, preciso entender o que aconteceu. Ele será cobrado por isso - afirmou.
No entanto, o jogador se manifestou nas redes sociais e afirmou que deixou o banco por ter sentido uma indisposição.
— Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e membros da comissão técnica. Houve uma falta de comunicação durante e após o jogo — escreveu o atleta em suas redes sociais - disse o jogador.
E também queria falar sobre a minha substituição.. Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica, houve uma falta de comunicação no momento do jogo e pós jogo!— Gabriel B. (@gabigol) May 6, 2026
Gabigol em 2026:
20 jogos (18 titular)
9 gols
4 assistências
117 mins p/ participar de gol
50 finalizações (11 no gol) no total
5.6 finalizações p/ marcar gol
50% conversão de chances claras
3 grandes chances criadas
1.0 passe decisivo por jogo
39% eficiência nos duelos
18% eficiência nos duelos aéreos
0.5 faltas sofridas por jogo
1 pênalti sofrido
Nota Sofascore 7.05
Deportivo Recoleta x Santos:
Gabriel Barbosa também se manifestou sobre o empate, resultado que manteve o Peixe na lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana. A equipe ainda não venceu na competição e, além disso, está próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
— Triste por mais um resultado que escapa das nossas mãos, mas temos que trabalhar e seguir, porque domingo temos um jogo importante em casa e precisamos da vitória ao lado do nosso torcedor - completou.
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