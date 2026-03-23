Confira o adversário do Santos na próxima fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na tarde desta segunda-feira (23), o sorteio dos confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, além dos mandos de campo. O Santos vai encarar o Coritiba na próxima fase da competição.

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A tabela completa ainda não foi divulgada, mas os jogos de ida vão ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril, e os de volta entre os dias 13 e 14 de maio. A primeira partida será disputada na Vila Belmiro.

Inclusive, após o duelo de volta entre Santos e Coxa pela Copa do Brasil, as equipes voltam a se enfrentar dias depois pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

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A quinta fase contará com 32 clubes: os 20 da Série A do Campeonato Brasileiro Série A e os 12 classificados da quarta fase. A edição da Copa do Brasil de 2026 bateu recorde de equipes participantes: 126 ao todo.

No ano passado, o Peixe foi eliminado pelo CRB na terceira fase da competição. A primeira partida foi em casa, e o Alvinegro Praiano ficou no empate por 1 a 1, com direito a Gabriel Brazão defendendo um pênalti. Na volta, no Estádio Rei Pelé, as equipes empataram sem gols, e o time alagoano levou a melhor nos pênaltis.

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Santos foi campeão da Copa do Brasil em 2010. (Foto: Ricardo Saibun/ Santos FC)

Veja todos os confrontos:

Atlético-MG x Ceará

Cruzeiro x Goiás

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança-SE

Vasco x Paysandu

Fortaleza x CRB-AL

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Mirassol

Corinthians x Barra-SC

Fluminense x Operário-PR

Palmeiras x Jacuipense-BA

Internacional x Athletic-MG

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude

Agenda de jogos do Peixe:

02.04 (quinta-feira) - Santos x Remo - 19h - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

05.04 (domingo) - Flamengo x Santos - 17h30 - Maracanã - Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

08.04 (quarta-feira) - Deportivo Cuenca (Equador) - 19h30 - Alejandro Serrano Aguilar - Sul-Americana (1ª rodada - Grupo D)

11 ou 12 de abril (sábado ou domingo) - Santos x Atlético-MG - Vila Belmiro - Brasileirão (11ª rodada)

14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)

18 ou 19 de abril (sábado ou domingo) - Santos x Fluminense - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)

22 ou 23 de abril (quarta ou quinta) - 5ª fase da Copa do Brasil - Santos x Coritiba - Vila Belmiro - (ida)

25 ou 26 de abril (sábado ou domingo) - Bahia x Santos - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)

28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)

02 ou 03 de maio (sábado ou domingo) - Palmeiras x Santos - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

09 ou 10 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13 ou 14 de maio (quarta ou quinta) - 5ª fase da Copa do Brasil - Coritiba x Santos - Couto Pereira (volta)

16 ou 17 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Coritiba - Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23 ou 24 de maio (sábado ou domingo) - Grêmio x Santos - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)

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