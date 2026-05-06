Cuca analisa Santos na Sul-Americana e considera empate com Recoleta frustrante

O técnico do Santos, Cuca, analisou o desempenho da equipe em entrevista coletiva após a partida realizada na última terça-feira (5), contra o Deportivo Recoleta, no Estádio Monumental Río Parapití, no Paraguai. As equipes empataram por 1 a 1, em duelo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

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— Frustrante. Mais uma vez. A gente vem aqui para explicar e falar as mesmas coisas. "Ah, jogou bem". Não basta. Temos que ser contundentes, matadores. Precisamos fazer o segundo gol. Eles não estavam atacando, mas é uma bola, um resultado perigoso. Aconteceu essa bola, fácil de ser cortada, e a gente leva o gol. De novo: bem jogado, mas não coloca a bola para dentro. Saímos daqui com a moral elevada, mas agora ela está baixa, frustrando todo mundo que viu o jogo na TV e quem esteve aqui. Fica um sentimento de tristeza, mas temos que levantar a cabeça, pois domingo tem mais. Me preocupa, porque os jogos estão passando, estamos jogando bem, e não é hora de desculpa. Tem que fazer gol. Até onde vai a paciência do torcedor, não sabemos. Precisamos converter as nossas oportunidades. As escolhas no último passe não têm sido ideais e isso tem pesado no resultado final - disse.

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Neymar foi titular do Santos contra o Recoleta, pela Sul-Americana. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

No próximo domingo (10), o Santos encara o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Na sequência, o time faz dois confrontos contra o Coritiba: na quarta-feira (13), no Couto Pereira, e no domingo (17), em duelo que deve ser realizado na Neo Química Arena, em São Paulo. Este será o último jogo antes da divulgação da lista de convocados da Seleção Brasileira.

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— Sim, temos duas partidas importantes e precisamos vencer. Acho que ainda classifica, mas não podemos estar contentes. É um dos dias mais tristes. Temos que bater na tecla de que jogar bem não é mais suficiente. É preciso ganhar, fazer gol, ser objetivo e contundente. Matar o jogo. É isso que temos que fazer - afirmou Cuca.

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O treinador também ressaltou a queda de rendimento da equipe no segundo tempo, justamente quando sofreu o gol de empate da equipe paraguaia.

— É um repeteco das mesmas partidas, pois não matamos o jogo e pecamos na escolha final. Isso precisa acabar. No segundo tempo, a equipe cai, o que é até normal. Eles erraram uma, erraram a segunda e acabaram aproveitando. Se estivesse 3 a 0, levaria um gol. Mais uma vez, precisamos matar o jogo — completou.

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