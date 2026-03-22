Santos vai formalizar reclamação à CBF sobre gol anulado pelo VAR contra o Cruzeiro

Na estreia no comando do Santos, o técnico Cuca criticou a atuação da arbitragem na partida comandada por Ramon Abatti Abel (SC). O Peixe empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro na tarde deste domingo (22), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Aos 49 minutos do segundo tempo, o Alvinegro Praiano teve um gol anulado por impedimento de Álvaro Barreal, em lance revisado pelo VAR, sob responsabilidade de Diego Pombo Lopez (BA).

— Eu saí comemorando pelo ângulo que vi no telão. Tem o corte da grama para ver. Não entendo até agora por que o lance foi anulado. Não tem como estar impedido. No máximo, mesma linha. A estratégia teria sido totalmente perfeita se tivéssemos ganhado um jogo difícil, complicado. Era um jogo para erro zero, como fizemos. O Cruzeiro teve duas chances, e nós tivemos um gol anulado. O VAR jogou fora a arbitragem perfeita do Ramon. Vi as imagens que estão no grupo dos jogadores, e não está na mesma linha. Teríamos ganhado um jogo importantíssimo. Mas fazer o quê? É vida que segue. O VAR errou. A partir de hoje, temos que tentar melhorar em todos os sentidos e recuperar quem não jogou para estarmos fortes contra o Remo — disse o novo comandante do Peixe.

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Em nota, o Santos afirmou que vai formalizar a reclamação para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Ramon Abatti Abel foi o árbitro do duelo entre o Cruzeiro e o Santos. (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)

Manifestação de Neymar e Gabigol:

Pelas redes sociais, Neymar e Gabriel Barbosa também demonstraram insatisfação com a anulação do gol. O camisa 10 foi poupado da partida por causa de um trabalho de controle de carga e Gabigol não jogou por questões contratuais já que está emprestado ao Peixe pela Raposa.

Com o resultado da partida, o Santos deixou a zona de rebaixamento e soma agora sete pontos, na 16ª colocação, apenas um ponto de distância do Z4. Já o Cruzeiro é o lanterna da competição, com apenas quatro pontos.

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Esse impedimento não existe 😂😂😂😂😂 — Neymar Jr (@neymarjr) March 22, 2026