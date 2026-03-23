Lucas Veríssimo celebra reestreia como capitão do Santos: 'Orgulho e honra'

O empate sem gols do Santos diante do Cruzeiro, no último domingo (22), no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado não só pela estreia do técnico Cuca, mas também pelo retorno de Lucas Veríssimo defendendo o Peixe depois de cinco anos.

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A reestreia do zagueiro foi avaliada como positiva, pela atuação consistente e pela liderança em campo. O sistema defensivo tem sido um problema na temporada, já que o time sofreu gols em 15 dos 17 jogos disputados até aqui.

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— É um orgulho e uma honra enormes usar essa faixa de capitão, que já esteve com jogadores de alto nível. É muito bom estar de volta à minha casa e poder reestrear. Estou muito feliz. Infelizmente não saímos com o resultado positivo, que era aquilo que a gente esperava. No geral, estou contente. Espero que a equipe, daqui para frente, consiga jogar melhor e desenvolver o que o professor quer - disse o zagueiro.

Lucas Veríssimo foi anunciado no começo do mês com contrato definitivo de três temporadas junto ao Al-Duhail, co Catar. Por causa do conflito bélico no Oriente Médio, o jogador chegou quase três semanas depois do anúncio oficial, já regularizado no BID da CBF. Ele foi relacionado para as partidas diante do Corinthians e do Internacional, ambas na Vila Belmiro. Diante do Colorado, inclusive, o Peixe decidiu demitir o então técnico Juan Pablo Vojvoda.

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Lucas Veríssimo retornou ao Santos jogando com a faixa de capitão do time. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Currículo:

Natural de Jundiaí, Lucas Veríssimo chegou à base do Santos em 2013 e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Já no ano seguinte, a joia santista ganhou destaque e assumiu a titularidade.

Foram 190 jogos disputados e sete gols marcados ao longo de sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano, sendo campeão paulista em 2016. De volta ao clube, Veríssimo também reencontrou Luan Peres, companheiro de zaga em 2020 e com quem formou dupla defensiva diante da Raposa.

Após cinco temporadas de protagonismo no Peixe, o zagueiro teve passagens por Benfica, de Portugal, Corinthians, além de Al-Duhail e Al-Wakrah, do Catar.

Agora, Veríssimo chegou como o sexto reforço do Santos para a atual temporada. Anteriormente, o Peixe já havia contratado os atacantes Gabriel Barbosa, Rony e Moisés, além dos volantes Gabriel Menino e Christian Oliva