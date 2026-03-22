Em jogo amarrado, Cruzeiro e Santos empatam no Mineirão
A Raposa segue sem vencer no Brasileirão
Em jogo de equipes que buscam sair da parte de baixo da tabela, Cruzeiro e Santos promoveram uma partida pouco criativa no Mineirão e empataram em 0 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Relacionadas
Com o resultado, a Raposa segue sem vencer no Brasileirão e voltou para a lanterna com a vitória do Remo contra o Bahia. A equipe soma apenas quatro pontos em oito jogos. Do outro lado, o Santos fica na 15ª posição, com sete pontos.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Vitória, no Mineirão, em 1º de abril. Enquanto isso, o Santos enfrenta o Remo, na Vila Belmiro, no dia 2.
Como foi o jogo
Dentro de casa, o Cruzeiro começou a partida pressionando a saída de bola alvinegra e apostando nas jogadas em profundidade pelas pontas. Porém, nos minutos iniciais, nenhuma das duas equipes conseguiu criar grandes chances.
A primeira grande jogada aconteceu apenas aos 28 minutos, quando Arroyo avançou pela direita, aguardou e passou para Gerson finalizar dentro da área, mas o goleiro Gabriel Brazão fez a defesa. O Santos respondeu em jogada em velocidade, mas que não levou perigo a Matheus Cunha.
Na volta dos vestiários, o Santos teve mais a posse de bola e tentou chegar ao gol com finalizações de fora da área. A primeira boa jogada celeste veio aos 12 minutos. Matheus Henrique avançou em frente à área e passou para Gerson, na esquerda, cruzar para Arroyo, mas Brazão defendeu o chute do camisa 99.
O goleiro santista foi exigido mais uma vez aos 28 minutos, em chute de Wanderson. Na reta final, o jogo ficou mais aberto, mas os dois times seguiram com problemas de pontaria. O Peixe até chegou a marcar no fim, com Barreal, mas ele estava em posição de impedimento.
Ficha Técnica:
⚽CRUZEIRO X SANTOS - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Domingo, 22 de março de 2026
📍Estádio: Mineirão (Belo Horizonte)
⏰Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Gizeli Casaril (SC)
📺 VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)
🟨 Cartões amarelos: William (CRU), Matheus Pereira (CRU); Barreal (SAN), Gustavo Henrique (SAN), Rincon (SAN)
🟥 Cartão vermelho: -
👭Público: 43.252
💰Renda: R$ 2.747.015,50
🥅Gols: -
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Escalações:
CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)
Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique (Lucas Silva), Gerson, Matheus Pereira, Christian (Kenji); Arroyo (Wanderson), Neyser (Bruno Rodrigues)
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Oliva (Rincon), Gustavo Henrique (Schmidt), Gabriel Menino (Rollheiser); Moises (Thaciano), Barreal, Rony
