Promessa do Santos enlouquece torcedores na estreia da Copinha: 'Pedindo passagem'

Em sua estreia na Copinha de 2026, o Santos vai derrotando o Real Brasília por 2 a 0, neste domingo (4). Os dois gols foram marcados pelo atacante Matheus Xavier, de apenas 18 anos. A atuação do Menino da Vila rendeu grandes elogios por parte dos torcedores, que pediram mais oportunidades para a jovem promessa na equipe profissional do Peixe.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui para assitir o Santos na Copinha

Em menos de 10 minutos, Matheus Xavier anotou dois bonitos gols e caiu nas graças da torcida do Santos nas redes sociais. Quando o cronômetro marcava seis minutos da etapa inicial, o atacante aproveitou a sobra no meio-campo, percebeu o goleiro adiantado e marcou um golaço para o Santos. Menos de quatro minutos depois, recebeu na entrada da área e bateu firme para ampliar o placar.

Após balançar as redes em duas oportunidades, Matheus Xavier foi bastante elogiado pelos internautas. Na visão de uma torcedora, o jovem de 18 anos está pedindo passagem na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com o resultado parcial, o Santos vai somando seus primeiro pontos no Grupo 16, que ainda conta com o Real Brasília, adversário deste domingo (4), São-Carlense, equipe do interior de São Paulo, e União Cacoalense, de Rondônia.

➡️Santos anuncia início das vendas dos ingressos para jogo contra Novorizontino

Vini Lira projeta estreia do Santos na Copinha

Texto por: Juliana Yamaoka

Em sua segunda participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Santos, Vinícius Lira acredita que o caminho das vitórias pode trazer ainda mais confiança ao elenco santista, comandado pelo técnico Vinícius Marques.

continua após a publicidade

— Temos um grupo muito bom, que segue focado e determinado para fazer um grande jogo amanhã e estrear com vitória. Isso vai nos dar confiança para os próximos jogos e nos manter firmes em nosso objetivo, que é a conquista do título - explicou Lira.

O Peixe encerrou a preparação para a partida no último sábado (3), no Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Fizemos uma boa preparação e sabemos qual é o nosso objetivo. Vamos com foco e força total para buscar a final. Recentemente, fomos campeões do Paulista, então levamos essa experiência para a Copinha, especialmente por termos vencido três clássicos. Agora, também sabemos que temos mais visibilidade. Tenho aprendido muito quando tenho a oportunidade de estar no profissional. Mesmo com Vojvoda e Vini, que têm estilos diferentes, acabo absorvendo um pouco de cada um — explicou o defensor.

O elenco do Alvinegro Praiano conta com jogadores que já tiveram vivência no profissional, como Vinícius Lira, lateral-esquerdo que soma três partidas pela equipe principal. Além dele, JP Chermont também se destacou no time de cima, com 52 jogos disputados. Robinho Jr., por exemplo, foi promovido de forma definitiva e não voltará a atuar pelas categorias de base.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas