Falta de técnico gera atrasos no planejamento do Santos para 2025

O Santos vive dias de urgência na busca por um novo técnico para 2025. Após a demissão de Fábio Carille, logo após a conquista da Série B, o clube ainda não definiu quem comandará a equipe na próxima temporada. Com a estreia no torneio amistoso Orlando Cup – Pro Series marcada para o dia 11 de janeiro e o início do Campeonato Paulista em 15 de janeiro, o Peixe precisa acelerar o processo para evitar atrasos no planejamento.

Gustavo Quinteros, atualmente no Vélez Sarsfield, da Argentina, desponta como o principal alvo. O técnico argentino vive uma semana decisiva, e no domingo (15), disputará o título do Campeonato Argentino contra o Huracán. Apesar de ser cobiçado pelo Santos e pelo Tijuana, do México, Quinteros só deverá decidir seu futuro após o fim da temporada na Argentina.

Uma permanência no Vélez também não está descartada. O clube argentino apresentou uma proposta de renovação, mas Quinteros exige garantias de um projeto esportivo sólido.

A indefinição do treinador também impacta a montagem do elenco santista. A diretoria avalia o futuro de diversos jogadores cujos contratos estão próximos do vencimento, incluindo Willian Bigode, Giuliano, Serginho, Gil, Alison, Otero e Laquintana.

O Peixe também tem se mostrado ousado nas suas buscas. Após fazer proposta para ter de volta Gabriel Barbosa, o Santos também fez uma oferta para ter o atacante Dudu, que está acertando sua rescisão com o Palmeiras. Além do sonho maior, que é ter Neymar de volta já em janeiro de 2025.

Gustavo Quinteros, técnico do Vélez Sarsfield, que é alvo do Santos (Foto: Divulgação/Vélez)

A estreia do Santos em 2025 será contra o Atlético Nacional-COL, na Orlando Cup, em Orlando, nos Estados Unidos. Para alinhar reforços e preparar a equipe adequadamente, o clube precisa resolver a questão do técnico o mais rápido possível, especialmente após não chegar a um acordo com Luís Castro, que não pretende voltar a trabalhar antes do segundo semestre de 2025.