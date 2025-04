Escalações Santos x Atlético-MG: Neymar começa como titular?

O Santos enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube demitiu na última segunda-feira (14) o técnico Pedro Caixinha depois de 17 jogos, sendo 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vila Belmiro recebe duelo entre Santos e Atlético-MG pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Divulgação/ Santos)

Depois de sondar Dorival Jr, Luis Castro e Jorge Sampaoli, o clube apenas ouviu respostas negativas e ainda não tem um nome favorito para avançar em negociações.

continua após a publicidade

O Peixe ainda não conquistou nenhuma vitória na competição. Perdeu para o Vasco, de virada, por 2 a 1, em São Januário. Empatou em casa por 2 a 2 com o Bahia e perdeu por 1 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã.

A equipe santista não vence um jogo desde o dia 2 de março, quando o Peixe bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 nas quartas de final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Neymar x Atlético-MG: reencontro acontece 13 anos depois de jogo especial pelo Santos

Para o duelo diante do Galo, o Peixe terá César Sampaio como técnico interino. O auxiliar fixo da comissão técnica chegou ao Santos no começo desta temporada para ocupar o cargo de Marcelo Fernandes.

O atacante Soteldo vai ficar de fora do time por duas semanas por causa de um edema na coxa esquerda pela segunda vez e deve ficar de fora pelos próximos 15 dias.

continua após a publicidade

Coletiva CEO:

Na última terça-feira, o CEO do Santos, Pedro Martins, concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro e agradeceu os serviços prestados pelo técnico Pedro Caixinha. Segundo ele, o português ajudou na modificação de alguns costumes ruins no CT Rei Pelé. Ele foi o responsável pela negociação do Caixinha com o Santos.

Pedro Martins também declarou que o clube precisa parar de viver de saudosismo, pois está muito atrasado financeiramente em relação aos principais rivais. O empresário ainda afirmou que a vinda de Neymar para o clube da Baixada Santista acelerou alguns processos importantes de modernização da infraestrutura e de patrocínios.

⚽ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico interino: César Sampaio)

Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Tiquinho e Barreal.

⚽ESCALAÇÃO ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Caio Paulista; Rubens, Fausto Vera e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

➡️ Escalação do Atlético-MG: Galo tem retorno importante na defesa