Santos x Atlético-MG: retrospecto no Brasileirão

O confronto entre Atlético Mineiro e Santos é um dos duelos mais tradicionais do futebol brasileiro, reunindo duas das camisas mais pesadas do país. Ao longo da história do Campeonato Brasileiro, os clubes já se enfrentaram 70 vezes, com equilíbrio e diversas partidas marcantes entre mineiros e paulistas O Lance! te conta tudo sobre Santos x Atlético-MG.

Retrospecto geral de Santos x Atlético-MG no Brasileirão

Em 70 partidas disputadas pela Série A, o Atlético Mineiro leva ligeira vantagem, com 30 vitórias (43%) contra 23 triunfos do Santos (33%) e 17 empates (24%). O Galo também leva vantagem no número de gols: são 105 marcados, contra 89 sofridos, resultando em uma média de 1,5 gol por jogo.

Jogos em Belo Horizonte

Atuando como mandante, o Atlético-MG é dominante. Em 40 jogos no estado de Minas Gerais, o Galo venceu 25 vezes (62%), empatou 10 e perdeu apenas 5 partidas para o Santos. A força como mandante se reflete também nas maiores vitórias do clube no duelo, com destaque para os 5 a 1 em 1987 e o 4 a 0 em 1985.

Jogos em Santos

Já na Vila Belmiro ou outros estádios utilizados pelo Peixe, o domínio é santista. Em 30 jogos como mandante, o Santos venceu 18 vezes (60%), empatou 7 e perdeu apenas 5 confrontos para o time mineiro. A maior goleada santista no confronto foi um 4 a 0 em 2015, em partida realizada no litoral paulista.

Maiores vitórias

Atlético-MG (em casa): 5 a 1 (1987) e 4 a 0 (1985)

Atlético-MG (fora): 3 a 2 (2009 e 2008), 2 a 1 (2022 e 2014)

Santos (em casa): 4 a 0 (2015)

Santos (fora): 2 a 1 (2007, 1995) e 1 a 0 (2001, 2017, 1972)

Resultados mais repetidos entre Santos x Atlético-MG

Atlético-MG x Santos: o placar de 2 a 0 para o Galo se repetiu sete vezes como mandante.

Santos x Atlético-MG: o resultado de 2 a 0 para o Peixe ocorreu quatro vezes.

Curiosidades e marcas históricas

O Atlético-MG tem seu melhor desempenho em casa, com 71% dos jogos marcando gols e um aproveitamento alto. O Santos, apesar da desvantagem geral, é dominante quando atua como mandante. Ambas as equipes possuem sequências de até 7 jogos sem vencer no confronto, o que mostra que as fases costumam se alternar.

Fatos e estatísticas relevantes de Santos x Atlético-MG

Atlético-MG

Jogos: 70 Vitórias: 30 (43%) Gols marcados: 105 Gols sofridos: 89 Jogos marcando gols: 71% Melhor sequência de vitórias: 3 jogos Maior jejum: 7 jogos sem vencer

Santos

Jogos: 70 Vitórias: 23 (33%) Gols marcados: 89 Gols sofridos: 105 Jogos marcando gols: 70% Melhor sequência de vitórias: 3 jogos Maior jejum: 7 jogos sem vencer

O clássico entre Atlético-MG e Santos é recheado de histórias, reviravoltas e atuações memoráveis. Ainda que não seja considerado um clássico regional, é um confronto nacional respeitado e frequentemente decisivo em edições do Brasileirão. Seja no Mineirão, na Vila Belmiro ou em arenas modernas, o duelo segue proporcionando grandes momentos aos torcedores.