Neymar x Atlético-MG: reencontro acontece 13 anos depois de jogo especial pelo Santos

Neymar e Atlético-MG se reencontram após 13 anos. A última vez foi no Campeonato Brasileiro de 2012, na Vila Belmiro. A partida terminou empatada por 2 a 2, com direito a um golaço do Menino da Vila. O jogo marcou também uma data importante para o atacante que completou 200 jogos com a camisa do clube naquela noite.

Neymar tem bons números individuais contra o Galo, sendo seis gols em sete partidas, uma média de 0,85 por jogo. Apesar disso, o camisa 10 santista mais perdeu do que venceu no confronto. São três vitórias atleticanas, dois empates e duas vitórias do Santos.

Nesta passagem pelo Santos, Neymar ainda não rendeu o esperado. O camisa 10 atuou em apenas oito partidas, marcando três gols e dando três assistências. Ele ficou mais de um mês afastado dos gramados por causa de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

Neymar vs Atlético-MG:

7 jogos (6 titular) 2V-2E-3D 6 gols 3 assistências 58 minutos para participar de gol

Atlético x Neymar:

Santos 2 x 3 Atlético - Brasileirão 2009 - um gol marcado Atlético 3 x 1 Santos - Brasileirão 2009 Santos 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil 2010 - um gol marcado Atlético 2 x 2 Santos - Brasileirão 2010 - dois gols marcados Santos 2 x 0 Atlético - Brasileirão 2010 - um gol marcado Atlético 2 x 1 Santos - Brasileirão 2011 Santos 2 x 2 Atlético - Brasileirão 2012 - um gol marcado

Já do lado do Galo...

Do lado do Atlético, também havia uma jovem promessa que retornou recentemente ao Galo depois de ter sido campeão da Libertadores e bicampeão do Mineiro ainda jovem. Bernard também anotou o dele pela equipe mineira.

O atacante também ainda não rendeu o que a torcida esperava. O camisa 11 chegou ao Atlético-MG em junho de 2024, mas estreou no mês seguinte, diante do Juventude, no Mané Garrincha, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os números do meia desde então:

41 jogos 1 gol marcado

O Galo também contou com a presença de Ronaldinho Gaúcho no elenco que era comandado pelo técnico Cuca.

Bernard atuou pelo Atlético Mineiro em duelo com o São Paulo pelo Brasileirão 2025. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O duelo pelo lado do Peixe:

Um ano depois da conquista da Libertadores, Neymar seguiu com protagonismo no Santos. Mas, no primeiro semestre de 2013 se transferiu para o Barcelona.

Antes do duelo contra o Galo, Neymar tinha viajado para a Polônia com a Seleção Brasileira para um jogo diante do Japão. O jovem do famoso moicano não sentiu o cansaço e deu brilho ao jogo com um golaço.

Ele completou a importante marca de 200 jogos com a equipe profissional e recebeu antes da partida uma homenagem da Torcida Jovem e do presidente Luis Álvaro de Oliveira.

Ficha técnica do jogo:

Data: 17/10/2012

Competição: Campeonato Brasileiro – 31ª rodada

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos, SP.

Público: 10.553 pagantes

Renda: R$ 171.950,00

Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-PR)

Auxiliares: Roberto Braatz (Fifa-PR) e Alessandro Rocha de Matos (Fifa-BA).

Cartões amarelos: Adriano (S); Rafael Marques, Júnior César, Pierre, Carlos César (A).

Gols: Miralles (19segs-1ºT) e Neymar (11'-1ºT); Bernard (17'-2ºT) e Jô (26'-2ºT).

SANTOS

Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval e Léo (Gérson Magrão); Adriano (Bill), Henrique, Arouca e Felipe Anderson (Bernardo); Neymar e Miralles.

Técnico: Muricy Ramalho

ATLÉTICO-MG

Victor; Marcos Rocha (Carlos César), Leonardo Silva, Rafael Marques (Richarlyson) e Júnior César, Leandro Donizete, Pierre, Serginho, Bernard e Ronaldinho Gaúcho; Jô (Leonardo).

Técnico: Cuca

*As informações são do site Acervo Santista