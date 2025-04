Escalação do Atlético-MG: Galo tem retorno importante na defesa

Cuca definiu a escalação do Atlético-MG para enfrentar a equipe do Santos logo mais. O jogo é válido pela quarta rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Galo conta com um retorno importante na zaga. Lyanco volta após cumprir suspensão contra o Vitória. O camisa quatro retoma a vaga que foi de Iván Román na última partida.

Escalação do Galo: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Caio Paulista; Rubens, Fausto Vera e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

Desfalques do Galo

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Patrick Silva (entorse no tornozelo direito), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

Além desses jogadores, Igor Rabello é outro desfalque, mas que se encontra na fase de transição.

Com todos os desfalques, a solução foi relacionar jovens. São três jogadores do sub-20 do Atlético, além de outro cinco que vieram das categorias de base do clube. David Kauã, Índio e Zé Phelipe estão na categoria de formação do clube. Gabriel Delfim, Robert e Rômulo também vieram da base atleticana, mas já figuram entre os profissionais há mais tempo. Rubens e Bernard são os outros dois que são oriundos das categorias de base do Galo.

Relacionados

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Caio Paulista, Natanael e Saravia;

Zagueiros: Alonso, Iván Román, Rômulo, Vitor Hugo e Lyanco;

Meio-campistas: Rubens, Bernard, David Kauã, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Índio, Scarpa e Zé Phelipe;

Atacantes: Cuello, Hulk, João Marcelo e Rony.

Santos

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico interino: César Sampaio)

Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho

Confira as informações do jogo entre Santos x Atlético-MG:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO-MG

4ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)