Santos atualiza quadro médico de Soteldo; veja previsão de retorno

O Santos anunciou, na tarde desta terça-feira (15), que Soteldo iniciou tratamento com o departamento médico do clube após constatar novo edema na coxa esquerda, mesma região que o atacante sentiu no duelo contra o Bahia, pelo Brasileirão.

O venezuelano seguirá um cronograma específico de recuperação no CT Rei Pelé e será reavaliado em duas semanas. Com isso, perderá, ao menos, os duelos contra Atlético-MG (casa), São Paulo (fora) e Red Bull Bragantino (casa).

Caso se recupere dentro do prazo, Soteldo poderá estar à disposição para a estreia na Copa do Brasil, diante do CRB, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da terceira fase. Se não estiver recuperado, a tendência é que ele retorne no dia 4 de maio, na partida contra o Grêmio.

Após iniciar o último compromisso do Peixe no banco de reservas, Soteldo entrou em campo no lugar de Rollheiser no intervalo. No entanto, sentiu um incômodo aos 28 minutos e precisou ser substituído devido a dores na coxa.

A derrota para o Fluminense, no Rio de Janeiro, a segunda do Santos no Brasileirão, resultou na demissão do técnico Pedro Caixinha. Agora, a diretoria corre para contratar um substituto e mantém conversas avançadas com Jorge Sampaoli.

Soteldo, atacante do Santos, durante partida da seleção da Venezuela (Foto: Reprodução)

Veja nota oficial do Santos sobre Soteldo

