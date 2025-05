Em exclusiva ao Lance!, CEO do Leipzig projeta amistoso contra o Santos e elogia Neymar

O CEO do Red Bull Leipzig, Johann Plenge, conversou com exclusividade com o Lance! sobre o amistoso que o time disputará na próxima quarta-feira (28), contra o Santos, às 19h (horário de Brasília), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

A partida será realizada no Estádio Cícero de Souza Marques, casa provisória do Red Bull Bragantino. O clube terá uma nova arena com capacidade para 20 mil torcedores. As obras do estádio Nabi Abi Chedid começarão em breve, e a expectativa é de que sejam concluídas em até quatro anos.

No último ano, o Red Bull Bragantino investiu cerca de R$ 30 milhões na manutenção do estádio municipal. Foram construídos dois vestiários, interligados por um túnel, duas salas de imprensa, 14 cabines de transmissão, 35 camarotes, quatro lojas oficiais do clube, bares e lanchonetes, além de três novas arquibancadas.

Na entrevista, o alemão comentou sobre o sonho de enfrentar Neymar, que será o garoto-propaganda do amistoso, além de falar sobre o atual momento do Leipzig no futebol alemão. O clube não teve uma boa temporada e não se classificou para a Liga dos Campeões. O diretor está em busca de um novo técnico e reforços no mercado.

Sobre o camisa 10 do Santos, Plenge afirmou admirar a forma como o atacante vive intensamente o futebol. Ele também destacou que Neymar é um modelo a ser seguido pelas crianças.

Os ingressos para o jogo estão à venda no site FutebolCard. Os preços das entradas inteiras variam de R$ 80,00 a R$ 240,00. A capacidade máxima do estádio é de 12 mil lugares.

Bragantino tem estádio provisório enquanto Nabi Abi Chedid passa por uma reforma que pode durar até 4 anos. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Confira a entrevista na íntegra:

COMO ESTÁ SE SENTINDO NO BRASIL? JÁ ESTEVE POR AQUI ANTERIORMENTE?

-Algumas vezes eu visitei nosso clube em Bragança, mas sempre estive aqui sozinho ou com alguns colegas, mas nunca estivemos aqui como um clube. E agora estamos aqui como um clube, com a equipe, com os treinadores e todos os envolvidos. E os primeiros dias têm sido muito empolgantes. Quero dizer, desde o momento em que chegamos em São Paulo, você sente a atmosfera positiva, o amor que as pessoas transmitem por viver. E você sente isso em cada canto da cidade, independentemente do que faça, você sente o papel do futebol, a paixão pelo futebol que aqui é muito importante.

O QUE SABE SOBRE O TIME DO SANTOS?

-É a primeira vez do nosso time no país e já tivemos contato com as pessoas em parques, no Museu do Futebol, em uma escola e ainda faltam três dias de viagem. Mas claro, estar no mercado, jogar amistosos é importante, porque no final as pessoas querem ver um bom jogo, e querem ver o nosso futebol, e queremos convencê-las de que construímos algo grande em Leipzig. E claro, o adversário tem um papel muito importante, e estamos mais do que agradecidos em relação ao Santos, e também ao Bragantino, que nos ajudou a nos tornar parceiros do Santos com esse jogo, para jogarmos um contra o outro, porque o Santos é um clube que a maioria dos fãs de futebol conhece, não apenas aqui na América do Sul, é claro, mas também na Europa, tendo lendas desse clube, e jogar contra o Neymar é um sonho, não apenas para muitos fãs de futebol na Alemanha, mas também para nossos jogadores no elenco, e eles têm a oportunidade de jogar contra Neymar e o Santos, e isso é grandioso.

O NEYMAR É UMA INSPIRAÇÃO NO MUNDO DO FUTEBOL?

-Houve uma relação com o Neymar, no que diz respeito à Red Bull, por muitos anos, e tem sido uma boa relação. E também, existe uma relação entre Leipzig e Neymar, porque jogamos contra o Neymar com o PSG na Liga dos Campeões há alguns anos, e o Xavi estava na mesma academia que o Neymar, então tivemos oportunidades de alguns encontros, mas agora no campo, e claro, o Neymar é um modelo a ser seguido para muitas crianças, não só pela maneira como ele joga futebol, mas pela maneira como ele vive o futebol, e o entusiasmo que ele tem em campo, e o entusiasmo que ele cria nas arquibancadas. Eu acho isso incrível

COMO É A RESPONSABILIDADE DE SER CEO DE UM TIME COMO O LEIPZIG?

-Sim, é divertido. Quer dizer, nós não somos apenas um clube de futebol na Alemanha, mas temos um parceiro como a Red Bull, o que amplia a maneira como podemos ser ativos no esporte. Então, juntar diferentes clubes de futebol, ter um entendimento comum único sobre como queremos jogar futebol, reunir outros tipos de esportes, como Fórmula 1, hóquei no gelo, além de outros atletas. É incrível que esse conteúdo que cruzamos entre os esportes seja algo que atraia não apenas fãs de futebol, mas fãs de esportes e de entretenimento em geral. Isso é o que fazemos. Queremos animar as pessoas. Claro, em Leipzig, teremos um dia de jogo empolgante em Leipzig. Queremos empolgar em campo, mas queremos empolgar não apenas no campo e no estádio, mas em qualquer lugar onde possamos atrair outras pessoas.

A RELAÇÃO COM O RED BULL BRAGANTINO

-Temos uma relação de longa data com o Bragantino, já faz alguns anos com o André. Eu estive aqui, por exemplo, da última vez em novembro e visitei um torneio das categorias de base com outros times como o Palmeiras e o Santos. Observar o quanto essas crianças e esses pais estavam engajados foi muito bom. Eu quero ter essa alegria e esse amor pelo futebol também em Leipzig e na Bundesliga. A relação entre os dois clubes é importante para nós. Precisamos nos visitar e precisamos juntar os parceiros certos para conversar entre si e desenvolver um entendimento comum sobre como queremos criar um futebol empolgante juntos.

QUAL FOI O MOMENTO MAIS MARCANTE DA ÚLTIMA TEMPORADA PELA BUNDESLIGA?

-O momento mais intenso foi a partida contra o Bayern de Munique, há apenas algumas semanas, porque fizemos uma primeira metade muito boa, abrimos 2 a 0, e então veio o Bayern, que marcou dois gols em um minuto e meio, depois fizeram o 3 a 2, já estavam prontos para comemorar o título da Bundesliga. Mas, acabamos empatando o jogo por 3 a 3 no final. Foi uma partida muito, muito emocionante e intensa, e certamente será algo que eu vou lembrar no futuro.

O QUE PODEMOS ESPERAR DO TIME NESTA TEMPORADA?

-A temporada começa agora. Não começa em julho ou no final de julho. Começa agora, porque há muito trabalho a ser feito. Precisamos resgatar o jeito certo de jogar futebol em campo. Precisamos trazer o equilíbrio certo de liderança para o time. Claro, precisamos encontrar o técnico certo, e estamos trabalhando nisso no momento. Depois, teremos dois meses de preparação adequada. Vamos fazer outro período de treinamentos para estarmos realmente focados e prontos desde o início de agosto, quando teremos o primeiro amistoso em Leipzig, depois jogaremos a Copa da Alemanha e, em seguida, começa a Bundesliga. Portanto, há muito trabalho a ser feito em todas as áreas do clube, pois queremos tornar a próxima temporada bem-sucedida novamente. E para isso, todos precisam estar prontos para dar aquele algo a mais. E estamos treinando para esse esforço extra neste momento.

O AMISTOSO PODE ABRIR PORTAS PARA NOVAS VIAGENS PARA O BRASIL? TEMOS MUITOS FÃS DO FUTEBOL ALEMÃO POR AQUI.

-É a primeira vez em 25 anos que uma equipe da Bundesliga estará no Brasil. É um longo período, o que é até um pouco estranho, porque há tanto entusiasmo em relação aos jogadores brasileiros na Bundesliga, mas os clubes precisam entrar no mercado e, de fato, estar presentes, sendo viáveis e sendo vistos em amistosos. Tudo isso é importante, mas também é crucial que não seja algo pontual. Precisamos estar constantemente no mercado com nossa equipe principal masculina, mas também com as equipes de base e, quem sabe, até com nosso time feminino. Temos uma equipe feminina na Bundesliga que está indo muito bem. Portanto, há várias partes do clube que entram nesse mercado e vivenciam o futebol aqui, mas também deixam uma marca de um clube da Bundesliga.

CONVITE PARA A TORCIDA COMPARECER NO AMISTOSO:

-Convidamos todos os fãs de futebol da região para virem a Bragança, pois estamos aqui pela primeira vez. Estamos muito empolgados com essa visita inédita. Trouxemos todos os nossos jogadores do elenco principal e acho que será emocionante ver o confronto entre o famoso time brasileiro do Santos e o RB Leipzig. Vamos ver o que acontece em campo quando Neymar e Xavi Simons, juntos, apresentarem o seu melhor.