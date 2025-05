Santos inicia venda de ingressos para amistoso contra o Leipzig; confira os preços

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Santos iniciou, nesta sexta-feira (23), a venda de ingressos para o amistoso contra o RB Leipzig.

A partida será realizada na próxima quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site FutebolCard. Clique aqui para comprar.

O Peixe foi eliminado na última quinta-feira (22), nos pênaltis, pelo CRB, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, realizado no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. A partida marcou o retorno de Neymar aos gramados, após a recuperação da segunda lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Santos inicia a venda de ingressos para amistoso internacional contra o Leipzig, em Bragança Paulista, na próxima quarta-feira (28) (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira os preços:

Setor Oeste:

Inteira – R$ 80,00

Meia – R$ 40,00

Sul – Arquibancada Coberta:

Inteira – R$ 140,00

Meia – R$ 70,00

Norte – Cativa:

Inteira – R$ 240,00

Meia – R$ 120,00

Setor Leste (Visitante):

Inteira – R$ 80,00

Meia – R$ 40,00

Conheça o Cícero de Souza Marques:

O Red Bull Bragantino investiu cerca de R$ 30 milhões no último ano para a manutenção do estádio municipal. Foram construídos dois vestiários, que são interligados pelo mesmo túnel, duas salas de imprensa, 14 cabines de imprensa, 35 camarotes, quatro lojas oficiais do clube, bares e lanchonetes, além de três novas arquibancadas.

O local também possui área exclusiva para Pessoas com Deficiência, melhoria no sistema de drenagem e nove entradas diferentes para facilitar o acesso aos quatro setores. O gramado é natural e a ideia é que a nova arena também adote este padrão.

É a primeira vez em mais de 25 anos que um clube da Bundesliga visita o Brasil.

E no dia 2 de junho, às 20h (de Brasília), a Seleção Brasileira feminina vai disputar um amistoso diante do Japão no local. A ideia é que o complexo também esteja à disposição das seleções no período da Copa do Mundo Feminina de 2027.