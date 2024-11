Santos se reúne com empresário de Luís Castro e aguarda decisão do treinador

O Santos segue em busca de um novo treinador. A diretoria do Alvinegro Praiano se reuniu com Antônio Teixeira, empresário do português Luís Castro, principal alvo, e espera ter uma resposta do treinador até sexta-feira (29).

Segundo informações do "Ge", Antônio Teixeira visitou as instalações do Santos e ouviu da diretoria que Luís Castro é uma prioridade da equipe no planejamento para a próxima temporada. O empresário deu sinais positivos durante o encontro e entusiasmou dirigentes do clube.

O empresário do treinador ficará no Brasil até terça-feira (3), quando retorna para Lisboa, em Portugal. Luís Castro foi o comandante do Botafogo entre 2022 e 2023, e fez uma boa campanha no Brasileirão da última temporada ao levar o clube para a liderança do Brasileirão.

Desempregado desde que deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro, Luís Castro não quer se precipitar na decisão sobre seu futuro. A expectativa é de que o treinador só defina um novo trabalho em meados de dezembro.

Luís Castro é alvo do Santos para 2025 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Santos atento no mercado

Fábio Carille deixou o comando do Peixe após o título da Série B, que acabou neste domingo (24). Agora, o clube começa a planejar a próxima temporada. Além de Luís Castro, a diretoria do alvinegro praiano estuda outros candidatos como Renato Gaúcho e Cuca.

O último citado agrada à diretoria do Peixe, mas está quase descartado devido à rejeição que enfrenta com a torcida do Santos. Renato Gaúcho é considerado uma boa opção, mas as negociações só poderiam acontecer após fim do Campeonato Brasileiro, pois o Grêmio, atual clube do técnico, luta contra o rebaixamento.

O diretor-executivo do Santos, Paulo Bracks, elogiou Renato Gaúcho, mas esclareceu que ainda não há negociações com o treinador.

— Vou dar uma resposta pessoal. Eu entendo que ele tem o perfil, não necessariamente que vá colocar ele numa mesa de possibilidade ou de negociação, ele é treinador do Grêmio, mas a minha resposta pessoal de analista de futebol é que sim. Ele tem uma experiência muito grande, mais de cinco anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos anos — afirmou Bracks, em entrevista à "Rádio Gaúcha".