‘Nossa prioridade’, diz Marcelo Teixeira sobre interesse do Santos em Luís Castro

O presidente do Santos participou do Summit CBF Academy nesta segunda-feira (26), em São Paulo. Após sua fala no painel sobre Planejamento e Gestão Estratégica dos Clubes, Teixeira fez declarações aos jornalistas sobre a negociação para a possível contratação do técnico Luís Castro.

– Enquanto não estiver próximo ou concretizado é difícil você confirmar algo. Essa conversação já vem há dias, desde que tivemos o desligamento do Carille. No futebol a gente está sempre planejando, programando, fazendo nossos contatos. A prioridade nós nunca iríamos informar, mas vocês são sempre mais rápidos e descobriram (risos). Não há como esconder. Nós, de fato, conversamos na semana passada. Abrimos negociações, elas evoluíram bastante, a ponto de o representante ter vindo ao Brasil. Ele deixou claro que gostaria de conhecer a estrutura do Santos, do CT, da Vila Belmiro. Desde ontem, o representante está aqui, conversamos bastante aqui em São Paulo, por telefone também e depois ele foi a Santos e agora estamos aguardando a avaliação feita pelo Teixeira, meu xará, tomara que seja um bom prenúncio. Não é da família, mas talvez lá atrás deve ter alguma raiz portuguesa. (risos). Tudo caminha, acreditamos, para um desfecho favorável. Hoje, nitidamente, a prioridade é o Luís Castro. Não temos nada a esconder - afirmou o presidente.

Quando questionado sobre quanto tempo o Santos está disposto a esperar por uma resposta de Castro e se o clube mantém conversar paralelas com outros treinadores, Teixeira foi cauteloso na resposta.

- Existe uma necessidade do Santos fazer o seu planejamento. Ele já faz e discute opções. Nessas opções você precisa concretizar uma linha de trabalho e depende dos profissionais. Mas quando você faz esse planejamento, até por orientação do comitê de gestão, você já discute com as opções que estão sendo conversadas, você percebe se há uma identificação com um certo profissional. E é isso que acabou acontecendo com o Luís Castro Daquilo que nós estamos planejando, programando, veio muito ao encontro daquilo que foi dito pelo profissional. Então, por isso que há o avanço, não que outras opções não sejam ainda estudadas pelo futebol até se concretizar a contratação, mas não tenha dúvida de que com ele houve um avanço maior a ponto de estar estreitando no sentido de conhecer todos os detalhes referentes ao projeto - explicou.

Luís Castro quando era treinador do Al-Nassr (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

Luís Castro foi o comandante do Botafogo entre 2022 e 2023, e fez uma boa campanha no Brasileirão da última temporada ao levar o clube para a liderança do Brasileirão. Castro está desempregado desde que deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro.

Busca por contratações

O presidente do Peixe também foi questionado sobre a presença do clube no mercado em busca de reforços para 2025. Bem-humorado, Teixeira brincou dizendo que agora, após o título da Série B do Brasileirão e a confirmação da volta do clube à Série A, todos os atletas e treinadores querem conversar com ele.

- Nós vivemos um 2023 para 2024 em que eu mesmo ligava para os profissionais e eles nem acreditavam que era eu. Depois diziam que gostavam de mim, que me consideravam, me respeitavam, mas que não vinha. Agora mudou um pouco. (risos) O cenário está diferente. Você vai liga e consegue ter uma conversa, tem um diálogo, já tem treinadores mais à disposição, então é o Santos mais uma vez no mercado. Ainda bem - brincou Teixeira.