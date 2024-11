CEO do Cruzeiro confirma negociação com Gabigol e fala sobre permanência de Diniz

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, confirmou, em entrevista concedida após o Summit CBF Academy, evento realizado em São Paulo, nesta terça-feira (26), que o clube negocia a possível contratação de Gabigol. Mattos, no entanto, afirmou que existem outros clubes interessados no atleta e que não há nenhum acordo fechado como foi divulgado na época em que o atacante anunciou sua saída do Flamengo.

- Foi uma situação que pegou a gente de surpresa também da maneira que foi colocada, gravando ali um posicionamento do Gabigol já ser do Cruzeiro. A gente não tem absolutamente nada assinado, o que a gente tem é um desejo, é um jogador de nível mundial e de seleção. A gente já escutou também da parte deles que é muito bem vista a possibilidade dele vir pro Cruzeiro e a gente só pode falar com quando tiver alguma coisa assinada. Não é só o Cruzeiro que tem esse interesse, e não só (clube) no Brasil como fora do Brasil também, por tudo que ele construiu de carreira e tudo que ele representa ainda como ídolo de um clube gigantesco que é o Flamengo, por tudo que ele pode agregar de valor, não só dentro de campo, como fora de campo. Acho que a gente ta tentando construir de maneira muito calma e ciente de que é uma situação difícil. Se der certo será maravilhoso, mas se não der, o mundo não vai acabar - afirmou o CEO.

Gabigol em partida pelo Flamengo no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Mattos também foi questionado sobre a permanência do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada. O treinador chegou ao clube em setembro, mas recebeu críticas após a derrota na final da Copa Sul-Americana.

- Agora o que a gente tem que fazer é focar no Grêmio, focar nesses quatro jogos e a partir daí vamos ter as definições. O que a gente vê é um treinador que trabalha incansavelmente, um dos que eu peguei que mais trabalha, A gente acabou de sair de uma derrota dolorosa por todo o contexto, entendendo o momento do clube, que foi um momento de resgate ali do Cruzeiro disputando essas finais. Já eram 15 anos sem uma final continental, mas a gente vê um treinador que trabalha incansavelmente, tem contrato com a gente até o fim do ano que vem e o que a gente espera é dar condições para que ele e os atletas desempenhem cada vez melhor suas funções - declarou.

Ainda sobre possíveis contratações de jogadores para 2025, Alexandre Mattos preferiu ser sucinto.

- O Cruzeiro vai se reforçar, vai fazer sua mexida como todos os clubes do mundo fazem - concluiu.

Agora, a Raposa busca conquistar bons resultados nas últimas partidas do Brasileirão e assegurar a vaga para a Libertadores do próximo ano.