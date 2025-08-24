Polêmica de arbitragem em Bahia x Santos revolta torcedores: ‘Escandaloso’

Bahia x Santos se enfrentaram na tarde deste domingo (24) pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço levou a melhor na Arena Fonte Nova, com um 2 a 0 que poderia ser tranquilo, mas uma polêmica de arbitragem marcou o duelo.

continua após a publicidade

O resultado mantém o Bahia na quarta posição, com 36 pontos, enquanto o Santos segue ameaçado pela zona de rebaixamento em 15º, com 21.

➡️Atitude de torcida do Cruzeiro com Gabigol repercute: ‘Tem que parar’

Já no final da partida entre Bahia x Santos, Mayke cabeceou uma bola para área, e Santiago Mingo desviou com a mão. Em campo, o árbitro Rafael Klein não marcou a penalidade, e o VAR também não chamou para a revisão. Os torcedores se revoltaram nas redes sociais.

Rafael Klein foi o árbitro de Bahia x Santos (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Veja o lance polêmico em Bahia x Santos e a revolta dos torcedores

Como foi o jogo

O Bahia começou a partida com mais intensidade na Arena Fonte Nova, mas levou um baque logo aos seis minutos com a saída de Ademir, que sentiu dores após uma arrancada e deu lugar a Cauly. O time, no entanto, não se abalou, seguiu no controle do jogo e abriu o placar aos 12 minutos em uma linda finalização de Luciano Juba de fora da área para vencer Gabriel Brazão. Com a presença de Carlo Ancelotti, o estádio inteiro fez coro pela convocação do lateral-esquerdo: "Ão, ão, ão… Juba é Seleção". Bahia x Santos começou animado.

continua após a publicidade

Quem parece que não gostava nada da atuação do Santos, comandado neste domingo por Matheus Bachi, era Vojvoda, novo treinador da equipe. O argentino acompanhou o jogo em uma das tribunas no anel superior da arena. Ele passou boa parte do jogo reflexivo e com a mão na boca, como quem pensava no que fazer com o time em breve.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Santos até ensaiou uma melhora depois de ver Cauly quase ampliar para o Bahia, mas não conseguiu criar oportunidades claras mesmo com mais volume ofensivo. No fim, o primeiro tempo terminou mesmo com vantagem tricolor no placar e nas estatísticas, como posse de bola (59% x 41%), finalizações (6 x 4) e passes certos (283 x 200). Bom primeiro tempo entre Bahia x Santos.

continua após a publicidade

Com a entrada de Lucho Rodríguez na vaga de Willian José, o Bahia manteve o bom ritmo do primeiro tempo e logo foi premiado com o gol do uruguaio aos 14 minutos, depois de lindo passe de Everton Ribeiro. Vojvoda se encostou na cadeira, Alexandre Matos coçou a cabeça e o Santos seguia inoperante em campo.

Daí em diante o Bahia soube administrar o resultado e ainda levou perigo em algumas descidas rápidas de Lucho Rodríguez, que por pouco não amplia. No final, o Santos ainda ameaçou em ótimo chute de Deivid Washington, mas Ronaldo espalmou. Antes dos 45 minutos, a torcida tricolor já festejava a iminente vitória e provocava o Peixe diante da má fase. No fim, um 2 a 0 convincente para a explosão da Arena Fonte Nova em Bahia x Santos.