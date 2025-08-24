Derrota para o Bahia aponta o tamanho do desafio de Vojvoda no Santos

A derrota do Santos para o Bahia neste domingo (24) refletiu o desempenho da equipe ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. O Peixe segue fora da zona de rebaixamento, mas dá indícios de que o trabalho de Juan Pablo Vojvoda não será nada fácil.

continua após a publicidade

➡️Novo técnico do Santos, Vojvoda exalta clube e elogia Neymar: ‘Pessoa incrível’

Acuado e excessivamente defensivo, o time viu o Tricolor de Aço abrir o placar cedo, aos 11 minutos, sem grande esforço. Após um chutão errado do sistema defensivo, Everton Ribeiro dominou, tocou para Juba, que finalizou para o gol. Naquele momento, o Santos apenas assistia ao adversário jogar, sem forças para reagir.

O sistema defensivo será um dos principais pontos de atenção para Vojvoda. Até aqui, o Santos já sofreu 30 gols no Campeonato Brasileiro e acumula saldo negativo de -10. Mesmo contando com um goleiro cogitado para a Seleção Brasileira, o time segue pressionado e ainda não conseguiu organizar sua defesa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A atuação diante do Bahia voltou a expor fragilidades em outros setores, especialmente na lateral. Em 2025, o Santos já utilizou Léo Godoy, JP Chermont, Zé Ivaldo improvisado, Luisão improvisado, Escobar improvisado e Igor Vinícius. Todos tiveram dificuldades. A expectativa era de que, com Mayke, lateral multicampeão, os problemas fossem solucionados. No entanto, assim como contra o Vasco, o Santos voltou a sofrer pelo setor. No primeiro gol do Bahia, inclusive, Juba encontrou espaço justamente por ali. Esse será um ponto de ajuste para Vojvoda: o posicionamento defensivo.

No ataque, o Santos investiu alto na contratação do centroavante Tiquinho Soares. Até o momento, porém, o reforço não correspondeu às expectativas. Os números, de forma isolada, não são ruins: 32 jogos, oito gols e quatro assistências. O problema está no desempenho em campo, já que o atacante tem dificuldades de posicionamento, pesa no time e pouco produz.

continua após a publicidade

Outro caso é o de Deivid Washington, emprestado pelo Chelsea. O jovem atacante também não conseguiu deslanchar. São 22 jogos e apenas dois gols na temporada, um rendimento aquém do esperado para quem surgiu como promessa nas categorias de base do clube.

Vojvoda acompanha Bahia x Santos na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Vojvoda acompanha ao jogo

Nas tribunas, Juan Pablo Vojvoda observava em silêncio e fazia anotações. Não é difícil imaginar o que passava pela cabeça do argentino: uma equipe que precisa ter mais posse de bola, ser objetiva na criação e mais segura na defesa. Um time que precisa recuperar confiança, especialmente os jogadores mais talentosos, como Rollheiser e Neymar, e outros que já mostraram qualidades em momentos anteriores da carreira, como Tiquinho, Zé Rafael, que ficou fora por dores no tornozelo, Luan Peres e Mayke.

Se esses nomes conseguirem boa simetria com o restante da equipe, o Santos pode até se dar ao luxo de recorrer ao chutão, desde que de forma estratégica. O time não tem mais tempo para errar. A tabela do Brasileirão nunca perdoa.