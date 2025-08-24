Derrota para o Bahia aponta o tamanho do desafio de Vojvoda no Santos
Tricolor de Aço venceu o Peixe sem sustos dentro de casa
A derrota do Santos para o Bahia neste domingo (24) refletiu o desempenho da equipe ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. O Peixe segue fora da zona de rebaixamento, mas dá indícios de que o trabalho de Juan Pablo Vojvoda não será nada fácil.
Acuado e excessivamente defensivo, o time viu o Tricolor de Aço abrir o placar cedo, aos 11 minutos, sem grande esforço. Após um chutão errado do sistema defensivo, Everton Ribeiro dominou, tocou para Juba, que finalizou para o gol. Naquele momento, o Santos apenas assistia ao adversário jogar, sem forças para reagir.
O sistema defensivo será um dos principais pontos de atenção para Vojvoda. Até aqui, o Santos já sofreu 30 gols no Campeonato Brasileiro e acumula saldo negativo de -10. Mesmo contando com um goleiro cogitado para a Seleção Brasileira, o time segue pressionado e ainda não conseguiu organizar sua defesa.
A atuação diante do Bahia voltou a expor fragilidades em outros setores, especialmente na lateral. Em 2025, o Santos já utilizou Léo Godoy, JP Chermont, Zé Ivaldo improvisado, Luisão improvisado, Escobar improvisado e Igor Vinícius. Todos tiveram dificuldades. A expectativa era de que, com Mayke, lateral multicampeão, os problemas fossem solucionados. No entanto, assim como contra o Vasco, o Santos voltou a sofrer pelo setor. No primeiro gol do Bahia, inclusive, Juba encontrou espaço justamente por ali. Esse será um ponto de ajuste para Vojvoda: o posicionamento defensivo.
No ataque, o Santos investiu alto na contratação do centroavante Tiquinho Soares. Até o momento, porém, o reforço não correspondeu às expectativas. Os números, de forma isolada, não são ruins: 32 jogos, oito gols e quatro assistências. O problema está no desempenho em campo, já que o atacante tem dificuldades de posicionamento, pesa no time e pouco produz.
Outro caso é o de Deivid Washington, emprestado pelo Chelsea. O jovem atacante também não conseguiu deslanchar. São 22 jogos e apenas dois gols na temporada, um rendimento aquém do esperado para quem surgiu como promessa nas categorias de base do clube.
Vojvoda acompanha ao jogo
Nas tribunas, Juan Pablo Vojvoda observava em silêncio e fazia anotações. Não é difícil imaginar o que passava pela cabeça do argentino: uma equipe que precisa ter mais posse de bola, ser objetiva na criação e mais segura na defesa. Um time que precisa recuperar confiança, especialmente os jogadores mais talentosos, como Rollheiser e Neymar, e outros que já mostraram qualidades em momentos anteriores da carreira, como Tiquinho, Zé Rafael, que ficou fora por dores no tornozelo, Luan Peres e Mayke.
Se esses nomes conseguirem boa simetria com o restante da equipe, o Santos pode até se dar ao luxo de recorrer ao chutão, desde que de forma estratégica. O time não tem mais tempo para errar. A tabela do Brasileirão nunca perdoa.
