O técnico Matheus Bachi falou sobre a derrota do Santos para o Bahia, neste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, que comandou a equipe de forma interina, viu o Peixe sofrer um gol em cada tempo e acumular mais uma derrota na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Matheus Bachi detalhou a proposta de jogo do Santos na partida, destacando a intenção de pressionar o adversário desde a saída de bola e depois buscar um bloco médio. Ele afirmou que o time trabalhou durante a semana para executar essa estratégia e conseguiu apresentar um desempenho defensivo consistente no primeiro tempo.

— A gente veio com uma proposta de jogo de agredir o adversário, pressionar alto quando eles forem fazer uma saída de bola. E depois procurar um bloco médio. Sabemos da qualidade e do tempo que esse Bahia está junto. Passamos a semana trabalhando em cima disso. Acredito que defensivamente fizemos um bom primeiro tempo. Acabamos nos expondo em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, quando íamos agredir para retomar a bola. Acabamos levando um gol próximo dos 15 minutos, numa semana em que foi complicada, e esses jogadores trabalharam bem durante a semana. Eles tiveram a concentração para não sair do jogo. Nos mantivemos no jogo, crescemos no próprio primeiro tempo. Não fomos contundentes, não geramos as situações que gostaríamos, mas fomos aplicados durante o jogo inteiro. Buscamos até os 48 minutos um resultado melhor — disse Matheus Bachi em entrevista coletiva após o duelo.

continua após a publicidade

Bachi também comentou sobre sua atuação na condução do trabalho junto ao elenco. O treinador explicou que recebeu ampla autonomia da diretoria para atuar na semana com Cesar Sampaio, Vinicius Marques e toda a comissão técnica na preparação do time para o jogo. O auxiliar também citou o novo técnico santista, Juan Pablo Vojvoda.

— Primeiro, eu recebi uma autonomia muito grande para conduzir o trabalho junto com o Cesar, Vinicius e comissão técnica inteira. Para trabalhar em cima desse jogo. Quando foi definido essa situação, tive contato com o Vojvoda, foi muito educado e solícito, para entender o momento do elenco, características do elenco e poder dar alguma ideia dele, só que mais dando suporte e liberdade para tomadas de decisões — completou.

continua após a publicidade

Matheus Bachi durante coletiva do Santos (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

O que vem por aí?

O Santos terá uma semana de treinos antes do confronto contra o Fluminense, marcado para as 16h do próximo domingo (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.

➡️Novo técnico do Santos, Vojvoda exalta clube e elogia Neymar: ‘Pessoa incrível’

Após o duelo contra o Bahia, a equipe retorna a São Paulo em voo fretado, terá folga nesta segunda-feira (25) e se reapresenta na terça-feira (26), quando deve realizar a primeira atividade sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.