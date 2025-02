Dorival Júnior destaca retorno de Neymar: ‘O que ele precisa é isso’

Dorival Júnior está no Mangueirão para acompanhar a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Botafogo, neste domingo (2), e aproveitou a oportunidade para falar de Seleção Brasileira. O técnico comentou o retorno de Neymar ao Santos e abriu as portas para o atleta no selecionado nacional.

O técnico da Seleção rasgou elogios ao atacante santista. Dorival Júnior destacou a decisão de Neymar de atuar no futebol brasileiro, retornando ao clube onde foi revelado e se tornou ídolo da torcida. O treinador também afirmou que, aos 32 anos, o jogador ainda tem condições de ser protagonista em qualquer equipe do mundo.

— Nesse momento, o que ele precisa é disso: atuar, no local que ele sinta o carinho do seu torcedor, lugar onde ele nasceu e se apresentou ao mundo. Retornando agora ainda em condições de ser protagonista do futebol mundial — disse o técnico em entrevista à "TV Globo".

Dorival Júnior e Neymar são velhos conhecidos. Os dois trabalharam juntos no Santos em 2010, quando o atacante, então com 18 anos, encantou o futebol brasileiro com grandes atuações que levaram o time aos títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

O jogador deve fazer a sua estreia pelo Peixe na quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, às 21h35 (de Brasília). Pedro Caixinha revelou que Neymar será relacionado e deve ter minutos em campo no dia de seu aniversário de 33 anos.

Neymar e Dorival Junior trabalharam juntos no Santos (Foto: Ivan Storti)

Retorno à Seleção Brasileira?

Após 15 anos, os dois podem se reencontrar na Seleção Brasileira em um momento de pressão para ambos. Contratado em janeiro do último ano, Dorival Júnior enfrenta uma crise, foi eliminado precocemente na Copa América e não consegue imprimir um bom futebol para a equipe.

Neymar se recupera de lesões e só atuou em sete partidas pelo Al-Hilal. Aos 33 anos, o jogador quer reconquistar seu prestígio no Santos e voltar a ser cotado para defender a Seleção Brasileira e, assim, ter chances de ser convocado para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil faz a sua estreia na temporada em março. No dia 20, a equipe encara a Colômbia, em Brasília. Cinco dias depois, disputa um clássico contra a Argentina, no mítico Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.