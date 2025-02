Um dia após a vitória do Santos no clássico contra o São Paulo, por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista, o técnico alvinegro Pedro Caixinha passou por procedimento cirúrgico oftalmológico de descolamento de retina do olho esquerdo, realizado na manhã deste domingo (2), no Hospital Oftalmológico Visão Laser.

O planejamento cirúrgico foi realizado conforme a programação, sem intercorrências, segundo informou o clube alvinegro. Pedro Caixinha passa bem e permanece em repouso. O técnico do Santos está em rigoroso pós-operatório essa semana, afim de receber alta com segurança para que possa retomar as suas atividades no Santos.

O treinador, que está suspenso após expulsão na última rodada do Estadual, ficará fora da reestreia de Neymar no Peixe, prevista para a próxima quarta-feira (5), diante do Botafogo-SP, às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, justamente no dia do aniversário do camisa 10.

