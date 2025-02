Escalação Santos x Água Santa: Neymar confirmado no time titular

Neymar está confirmado no time titular do Santos que encara o Água Santa neste domingo (16), às 20h30, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 10 do Santos vai fazer o quarto jogo com a equipe da Baixada Santista e busca a primeira vitória após o retorno ao clube do coração. Ele participou dos empates diante do Botafogo-SP, do Nororizontino, além da derrota para o Corinthians.

O técnico Pedro Caixinha não poderá contar com o zagueiro Luan Peres, que está suspenso.

Em caso de vitória diante do Água Santa, o Alvinegro pode assumir a liderança do Grupo B do Paulistão. O Guarani jogou neste domingo (16) contra o São Bernardo e perdeu por 1 a 0. Já o Bragantino, venceu o Noroeste por 2 a 1 e a Portuguesa ficou no empate por 2 a 2 com o Corinthians. Portanto, as três equipes da chave acumulam 11 pontos. Já o Santos, está com 9 pontos, sendo duas vitórias em nove jogos.

O Água Santa é o lanterna do Grupo C com seis pontos. Acumula uma vitória em nove jogos. A chave é liderada pelo São Paulo, que tem 15 pontos. Na sequência, estão Novorizontino (12 pts) e Noroeste (7 pts).

Escalações de Santos e Água Santa:

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Thaciano e Guilherme.

ÁGUA SANTA (Técnico: Pintado)

Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Villian; Renan Castro, Davi Gomes, Netinho, Willen Mota; Gabriel Silva e Marco Antonio.