De olho no Bahia, Caixinha comanda treino tático no CT Rei Pelé

O Santos treinou na manhã desta quarta-feira (6), no CT Rei Pelé, de olho no confronto contra o Bahia, que será realizado neste domingo (8), às 20h30, na Vila Belmiro. A partida é válida pela segunda rodada do Brasileirão.

O técnico Pedro Caixinha dividiu a atividade em duas etapas. A primeira foi um treino técnico, com movimentação dos atletas, trabalho de passe e finalização. Durante essa atividade, o treinador permitiu a presença da imprensa, que pôde acompanhar os trabalhos no CT.

Já na segunda parte, um treino tático no qual Caixinha começou a esboçar a equipe para enfrentar o Bahia, os jornalistas precisaram deixar o local.

Deivid Washington voltou aos treinos no Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Desfalques e retorno

Deivid Washington, que desfalcou a atividade do Peixe na terça-feira (1º) para resolver pendências relacionadas ao passaporte italiano, esteve em campo nesta quarta-feira.

O lateral Aderlan segue em transição física para o campo após se recuperar de uma cirurgia no joelho, assim como o volante Hyan, que sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

Já o lateral Souza, que passou por um procedimento de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito — estrutura que une a tíbia e a fíbula —, segue em tratamento no Departamento Médico do clube. O mesmo ocorre com o meio-campista Zé Rafael, que se recupera de uma cirurgia na coluna.

Por fim, o atacante Neymar continua realizando trabalhos internos na academia. As decisões sobre um possível retorno são tomadas em conjunto pelo Departamento Médico do Peixe e o staff do camisa 10.